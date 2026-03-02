menu
Παραμένει εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη – Τι λέει πατέρας αθλητή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παραμένει εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι, όπως μεταδίδει το thestival.gr, η ομάδα μπάσκετ Κ-18 του Άρη, μετά την ακύρωση του αγώνα των «κιτρινόμαυρων »με τη Μονακό λόγω των βομβαρδισμών στην περιοχή. Η αναμέτρηση ήταν στα πλαίσια τουρνουά της Ευρωλίγκα.

Ο εναέριος χώρος είναι κλειστός, τα παιδιά όμως παραμένουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως αναφέρουν και οι γονείς τους, καθώς είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Οι αθλητές τους Άρη είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, όλοι μαζί μέσα στο ξενοδοχείο, κλεισμένοι, και οι άνθρωποι του Άρη έχουν φροντίσει για τα πάντα, προκειμένου να είναι τα παιδιά ασφαλή.

Παράλληλα η ομάδα είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωλίγκα, αλλά και με το υπουργείο Εξωτερικών, μιας και θα δοθεί προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία πήγαν εκεί για να παίξουν σε ένα τουρνουά μπάσκετ και βρέθηκαν μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.

Ο Άγγελος Κακαβικάκης, πατέρας ενός εκ των παικτών του Άρη μίλησε στην ΕΡΤ3 και στάθηκε στην καλή συνεργασία που υπάρχει με την ομάδα, που τους ενημερώνει συνεχώς και φροντίζει και για να είναι ασφαλή τα παιδιά.

«Οι άνθρωποι του Άρη είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Τα παιδιά μας είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Η Ευρωλίγκα επίσης προσέχει οτιδήποτε, έχει μεριμνήσει και για τους συνοδούς. Τα παιδιά είναι σε ήρεμη κατάσταση και υπάρχουν και γονείς εκεί των παιδιών, όχι όλων αλλά αρκετών όμως. Με τα παιδιά μιλάμε κανονικότατα μέσω του μέσω ίντερνετ, η ομάδα μας ενημερώνει συνεχώς. Υπάρχει συνεργασία. Οι άνθρωποι είναι δίπλα στα παιδιά και ψυχολογικά. Χθες το βράδυ δεν είχε βόμβες, τώρα το πρωί ακούγονται κάποιες εκρήξεις σε μακρινή απόσταση, αλλά στο ξενοδοχείο τους δεν υπάρχει θέμα. Περιμένουμε να ανοίξουν εναέριος χώρος και να φύγουν».

