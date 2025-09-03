Παραλειπόµενα

«Γκρίζες ζώνες» εµφανίζονται και για τις θρυλούµενες «εγγυήσεις ασφαλείας» του Ντονµπάς της Ουκρανίας.

Ο «ειρηνοποιός» Τραµπ δεν µπόρεσε να βοηθήσει για µια ειρηνευτική συµφωνία παρά τις κολακείες του Ζελένσκι και τις απαιτήσεις των «προθύµων» Ευρωπαίων ηγετών για οριστική ανακωχή.

Είχαµε την προσέγγιση Τραµπ – Πούτιν στο κόκκινο χαλί στην Αλάσκα µε χειροκροτήµατα.

Μετά, να συνταξιδεύει ο «εισβολέας» µε τον πλανητάρχη στο ίδιο αυτοκίνητο και ύστερα επί τρεις ώρες συζητήσεις. ∆εν µάθαµε αν έγινε κουβέντα για την άρση, ή επιβολή νέων κυρώσεων, ή κατάπαυση του πυρός.

Φανατικοί βάζουν τον Ζελένσκι να δεχθεί την παράδοση στον «εισβολέα» του 20% της χώρας του, ή την ανακωχή που θα ήταν πρόσκαιρη και θα παραβιαζόταν για να ξεσπάσει ένας νέος πόλεµος χειρότερος του πρώτου.

Για να κατευνασθεί η Μόσχα συζητείται να µοιραστούν τα εδάφη της Ουκρανίας, να κρατήσουν οι Ρώσοι αυτά που θέλουν, και να επιστρέψουν αυτά που δεν τους χρειάζονται. Η προσάρτηση της Κριµαίας δεν ήταν αρκετή για τον Πούτιν. Του άνοιξε η όρεξη να αναβιώσει το παρελθόν, ανασύστασης της ρωσικής αυτοκρατορίας. Για του λόγου το αληθές η εµφάνιση του υπουργού των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Αλάσκα, να φοράει φούτερ µε ανάγλυφα άσπρα γράµµατα ΕΣΣ∆.

Υπάρχουν και οι διακατεχόµενοι από αισιόδοξη διάθεση, που επιδιώκουν να πραγµατοποιηθεί το σχέδιο Τραµπ- Πούτιν επιστροφής της Ρωσίας στην Ευρώπη.

Μόνο έτσι ισχυροποιείται η Ευρασία εµποδίζοντας την Κίνα να αποκτήσει αποτελεσµατικά µέσω Ατλαντικού και Μεσογείου, σηµεία στρατηγικής και γεωπολιτικής σχεδίασης για να κυριαρχήσει εις βάρος της ∆ύσης.

Λέγεται ότι ο Πούτιν δέχθηκε την πρόταση Τραµπ επίτευξης συµφωνίας, να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη λύση «ιστορική» και πρόσθεσε, ότι ο ουκρανικός λαός θα ευγνωµονεί τον Τραµπ γι’ αυτήν την επιτυχία, αλλά βρίσκεται σε αντίθεση µε του Πούτιν. Ο Ζελένσκι λέει, ότι δεν παραχωρεί εθνικό έδαφος, ο Πούιτν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί ανακωχή, αν δεν προσαρτήσει στη Ρωσία όσα εδάφη θέλει απ’ αυτά που έχει καταλάβει στην ανατολική Ουκρανία.

Πάντως τα διεθνή M.M.E κάτι παραπάνω ξέρουν, όταν προεξοφλούν ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να αντισταθεί µεταξύ «σφύρας και άµµωνος», προκειµένου να δώσει εδάφη στη Ρωσία, δίχως να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Τραµπ και τη µήνιν και θυµό των Ουκρανών πολιτών.