Πολιτική

Παραιτήθηκε ο Χανιώτης υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγ. Τουρνάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την αποχώρηση του Ευάγγελου Τουρνά από τη θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε σε δήλωσή του ο ίδιος.

«Έπειτα από τέσσερα χρόνια ως υφυπουργός στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της φετινής αντιπυρικής περιόδου, κλείνει για εμένα ένας μεγάλος κύκλος υπηρέτησης της αποστολής της Πολιτικής Προστασίας της χώρας» αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Τουρνάς.

«Με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή συγκίνηση θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τον Υφυπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά, έναν πολύτιμο συνεργάτη μου, για την εξαιρετική και πολυδιάστατη προσφορά του στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» αναφέρει με τη σειρά του σε δήλωσή του ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Έχοντας ήδη μια πολύχρονη και άριστη πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις που έφτασε μέχρι και το ύψιστο αξίωμα του Αρχηγού ΓΕΑ, ο κ. Τουρνάς από το 2021 υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση την αποστολή της Πολιτικής Προστασίας, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που φέρει τη σφραγίδα της εμπειρίας, της μεθοδικότητας και του ήθους του. Με τη βαθιά του γνώση, την αποφασιστικότητά του και την επιχειρησιακή του αντίληψη, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού και σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος, του βασικού βραχίονα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Πατρίδας μας» σημειώνει.

Παράλληλα, ο υπουργός τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία του και σχολίασε πως «η παρακαταθήκη του στο Υπουργείο θα είναι πάντα ζωντανή και έντονη».

 

