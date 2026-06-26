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Παραδόθηκαν οι μελέτες για την αναβάθμιση 20 σχολικών μονάδων του δήμου Αθηναίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στο στάδιο της υλοποίησης μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών υποδομών του δήμου Αθηναίων, καθώς η Αναπτυξιακή Αθήνας ολοκλήρωσε τις μελέτες για παρεμβάσεις σε 20 σχολικές μονάδες, συνολικού προϋπολογισμού 14,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι μελέτες παραδόθηκαν προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του δήμου και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία δημοπράτησης των έργων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εκτεταμένης παρέμβασης για την αναβάθμιση του σχολικού κτιριακού αποθέματος της Αθήνας.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 21.500 τ.μ. εκπαιδευτικών υποδομών με παρεμβάσεις σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, σε διαφορετικές γειτονιές της πόλης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων φωτισμού και φωτοβολταϊκών, καθώς και μία σειρά από άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες στο σύνολό τους αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά, όχι μόνο την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αλλά και τις συνθήκες καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 3.270 MWh, ενώ τα σχολικά κτίρια θα αναβαθμιστούν ενεργειακά από την κατηγορία Β έως και Α+, περιορίζοντας σημαντικά το ενεργειακό τους αποτύπωμα και το λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν ασφαλέστερους, πιο σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους μάθησης και εργασίας, ενώ η πόλη θα αποκτήσει πιο βιώσιμες δημόσιες υποδομές.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πρώτο βήμα αξιοποίησης της χρηματοδότησης που θα λάβει ο δήμος Αθηναίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη συνολική αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της πόλης.

«Τα σχολεία της Αθήνας αξίζουν να είναι ασφαλή, σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά. Για πολλά χρόνια οι ανάγκες τους συσσωρεύονταν. Σήμερα, με ώριμες πλέον μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, περνάμε από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Επενδύουμε σε σχολικές υποδομές που θα προσφέρουν καλύτερες συνθήκες μάθησης για τους μαθητές, καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων για την πόλη. Η αναβάθμιση των σχολείων αποτελεί για εμάς μια σταθερή πολιτική επιλογή και μια επένδυση στο μέλλον της Αθήνας».

 

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