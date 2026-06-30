Παραδοσιακή Στράτα στο ενετικό λιμάνι

Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, στα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα Χανίων.

Σήμερα, Τρίτη στις 20.00, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Χανίων «Βιγλάτορες» παρουσιάζει τη «Στράτα της νέας γενιάς». Η Παραδοσιακή Στράτα θα ξεκινήσει από το Κουμ Καπί. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η Πλατεία του Ι. Μ. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Χανίων.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: π. Γεώργιος Σεργάκης (λύρα) Αντώνης Μαρινάκης (βιολί) Γιώργος Δασκαλάκης (μαντολίνο) Νίκος Σπαθαράκης (λύρα) και οι συνεργάτες τους.