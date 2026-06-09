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Πολιτισμός

Παραδοσιακή “κουρά” προβάτων στη Σούδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας σας προσκαλεί την Κυριακή 14 Ιουνίου και ώρα 20:00, στον προαύλιο χώρο του Κρητικού Παραδοσιακού Σπιτιού Σούδας, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην κρητική παράδοση και τον πολιτισμό μας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η αναβίωση της παραδοσιακής Κουράς των Προβάτων αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά έθιμα, εικόνες και βιώματα που σημάδεψαν την καθημερινότητα των παλαιότερων γενεών της Κρήτης. Μέσα από τη μουσική, τον χορό και τη φιλοξενία, επιδιώκουμε να κρατήσουμε ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι καταξιωμένοι μουσικοί Ανδρέας Λιλικάκης, Μιχάλης Φράρος και Λευτέρης Αποσταλάκης, ενώ τη συμμετοχή του θα έχει και ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος Χανίων «Αροδαμός», προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο κρητική μουσική και χορό. Παρακαλούμε θερμά για την κοινοποίηση και προβολή της εκδήλωσης μέσω των σελίδων και των μέσων ενημέρωσής σας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και διατήρηση της κρητικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς»

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