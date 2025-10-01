Παραδίδεται το Ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου

Το Ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου παραδίδεται επισήμως την Τετάρτη (1/10) στους διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, με το χρονόμετρο να μετρά πλέον αντίστροφα για την Τελετή Εναρξης της 6ης Φεβρουαρίου.

Στην περιοχή Πόρτα Ρομάνα, μια άλλοτε υποβαθμισμένη γειτονιά στο νότιο Μιλάνο, έξι λευκές επταώροφες πολυκατοικίες έχουν κατασκευαστεί για να φιλοξενήσουν 1.700 αθλητές και αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Μιλάνου-Κορτίνα (6-22 Φεβρουαρίου), αλλά και των Παραολυμπιακών (6-15 Μαρτίου).

Οι παγοδρόμοι, χοκεϊστές και λοιποί αθλητές θα διαμείνουν σε μικρά δωμάτια κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ περίπου 1.000 από αυτούς θα φιλοξενηθούν σε δίκλινα.

Το έργο ολοκληρώθηκε ήδη από τον Ιούλιο, ένα μήνα νωρίτερα απ’ το προβλεπόμενο, με κόστος 140 εκατομμυρίων ευρώ – υπέρβαση 40 εκατομμυρίων σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό, όπως ανακοίνωσε με ικανοποίηση η αναπτυξιακή εταιρεία Coima κατά την παρουσίαση στους δημοσιογράφους.

Οι χώροι φιλοξενίας πρόκειται να εξοπλιστούν με ιταλικής κατασκευής έπιπλα – κρεβάτια, γραφεία και φωτιστικά – σε γκρι, πράσινους και λευκούς τόνους. Τα μπάνια είναι ήδη έτοιμα, με κάθε ένα να περιλαμβάνει bidet, στοιχείο… αναγκαίο στην ιταλική παράδοση.

Στην ευρύχωρη πλατεία και το πάρκο μπροστά από τον λευκό πύργο του ιδρύματος Πράντα, μόνο ένα μικρό μέρος από τα δέντρα που προβλέπονται έχει φυτευτεί έως τώρα.

«Ολοκληρώθηκε σε 30 μήνες»

«Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 30 μήνες», δήλωσε ο επικεφαλής της Coima, Μανφρέντι Κατέλα, προσθέτοντας: «Αυτό αποτελεί ένα αναμφισβήτητο παράδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Η Coima είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της αστικής ανάπλασης του Μιλάνου, έχοντας υπογράψει έργα όπως η ανέγερση του ουρανοξύστη της UniCredit, του υψηλότερου στην Ιταλία, σε πρώην σιδηροδρομικά οικόπεδα στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Ο Κατέλα είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό το περασμένο καλοκαίρι, μετά από έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου για ενδεχόμενη εμπλοκή του σε υποθέσεις διαφθοράς που σχετίζονται με μεγάλες δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος στα τέλη Αυγούστου, καθώς το δικαστήριο έκρινε πως δεν υπήρχαν αποδείξεις για «πράξεις διαφθοράς».

Η αρχιτεκτονική του Ολυμπιακού Χωριού – λιτή, κυβική και χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα – δέχθηκε κριτική από τοπικούς αρχιτέκτονες. Σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό γραφείο SOM (Skidmore, Owings & Merrill), η αισθητική θα ενισχυθεί με φυτεύσεις και γέφυρες που συνδέουν τα κτήρια, προσφέροντας στους αθλητές κοινόχρηστους χώρους για χαλάρωση.

Καμία ορατή αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν υπάρχει ακόμη στο συγκρότημα. Το οργανωτικό σχήμα Milano Cortina 2026 παραλαμβάνει την εγκατάσταση σήμερα και καλείται να την εξοπλίσει – τόσο με τις κοινόχρηστες κουζίνες στους ορόφους, όσο κυρίως με την τραπεζαρία και τα γυμναστήρια στο ισόγειο, τα οποία προς το παρόν παραμένουν άδεια.

Στροφή στη φοιτητική στέγαση μετά τους Αγώνες

Μετά τη λήξη των Αγώνων, το συγκρότημα θα περάσει ξανά στα χέρια του επενδυτή, ο οποίος σκοπεύει να μετατρέψει τα δωμάτια σε φοιτητικές κατοικίες. Η ανάγκη είναι μεγάλη, καθώς το Μιλάνο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη διαθέσιμης στέγασης και οι τιμές ενοικίων έχουν εκτοξευθεί.

Ωστόσο, η αρχική τιμολόγηση – 699 ευρώ για μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο, συν 165 ευρώ επιπλέον για κοινόχρηστα έξοδα (ρεύμα, καθαριότητα κ.λπ.) – προκάλεσε αντιδράσεις. Ο επενδυτής αναγκάστηκε να προσφέρει 450 θέσεις με μειωμένο ενοίκιο.

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υποδομών, Ματέο Σαλβίνι, άσκησε κριτική στην κεντροαριστερή δημοτική αρχή του Μιλάνου, λέγοντας πως «θα μπορούσε να έχει διαπραγματευτεί πιο αυστηρά με τον ιδιώτη επενδυτή», στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των δημοτικών εκλογών του 2027.

Ο Σαλβίνι, πρώην δημοτικός σύμβουλος στο Μιλάνο, χαιρέτισε τη μεταμόρφωση μιας περιοχής που, όπως είπε, «πριν από δέκα χρόνια ήταν συνώνυμο της παρακμής, των ναρκωτικών, της πορνείας και της εγκατάλειψης».

Ο χρόνος πλέον πιέζει καθώς απομένουν μόλις 129 ημέρες πριν την Τελετή Έναρξης. Όπως δήλωσε ο Σαλβίνι, «σε αυτό το έργο διακυβεύεται η εικόνα, το μέλλον και η τιμή της Ιταλίας», λίγο πριν ο χώρος ευλογηθεί από τον βοηθό επίσκοπο του Μιλάνου.