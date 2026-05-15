Παραδείγµατα προς µίµηση

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
∆ύο ξεχωριστές ειδήσεις από δύο νησιά µας, τη Νίσυρο και τη Σύρο:
Ο δήµος Νισύρου στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, χορηγώντας επίδοµα σίτισης και στέγασης στους 13 αναπληρωτές όλων των βαθµίδων που υπηρετούν στη Νίσυρο, «αποδίδοντας το ελάχιστο ευχαριστώ».
«Στηρίζουµε έµπρακτα, εκείνους που καθηµερινά κρατούν ζωντανά τα σχολεία µας, γεµίζουν τις τάξεις µε γνώση και φροντίζουν τα παιδιά µας», τόνισε ο δήµαρχος του νησιού κ. Χριστοφής Κορωναίος Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 200 ευρώ µηνιαίως για κάθε εκπαιδευτικό.
Στη Σύρο, τώρα:
Σε µια εποχή που η πρόσβαση στις παραλίες και το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκονται στο επίκεντρο της δηµόσιας συζήτησης, η Σύρος επιλέγει να στείλει ένα διαφορετικό µήνυµα: οι παραλίες είναι δηµόσιος χώρος, ανοιχτός και φιλόξενος για όλους. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση του εξοπλισµού στις παραλίες του νησιού, µε στόχο να είναι έτοιµες έως τα τέλη Μαΐου, εν όψει της θερινής περιόδου.
Ανάµεσα στις σηµαντικότερες παρεµβάσεις ξεχωρίζει η τοποθέτηση δηµοτικών οµπρελών δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαµβάνουν τη σκιά στις παραλίες χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.
Νησιά, παραδείγµατα προς µίµηση!

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

