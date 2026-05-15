∆ύο ξεχωριστές ειδήσεις από δύο νησιά µας, τη Νίσυρο και τη Σύρο:

Ο δήµος Νισύρου στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, χορηγώντας επίδοµα σίτισης και στέγασης στους 13 αναπληρωτές όλων των βαθµίδων που υπηρετούν στη Νίσυρο, «αποδίδοντας το ελάχιστο ευχαριστώ».

«Στηρίζουµε έµπρακτα, εκείνους που καθηµερινά κρατούν ζωντανά τα σχολεία µας, γεµίζουν τις τάξεις µε γνώση και φροντίζουν τα παιδιά µας», τόνισε ο δήµαρχος του νησιού κ. Χριστοφής Κορωναίος Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 200 ευρώ µηνιαίως για κάθε εκπαιδευτικό.

Στη Σύρο, τώρα:

Σε µια εποχή που η πρόσβαση στις παραλίες και το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκονται στο επίκεντρο της δηµόσιας συζήτησης, η Σύρος επιλέγει να στείλει ένα διαφορετικό µήνυµα: οι παραλίες είναι δηµόσιος χώρος, ανοιχτός και φιλόξενος για όλους. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση του εξοπλισµού στις παραλίες του νησιού, µε στόχο να είναι έτοιµες έως τα τέλη Μαΐου, εν όψει της θερινής περιόδου.

Ανάµεσα στις σηµαντικότερες παρεµβάσεις ξεχωρίζει η τοποθέτηση δηµοτικών οµπρελών δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαµβάνουν τη σκιά στις παραλίες χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.

Νησιά, παραδείγµατα προς µίµηση!