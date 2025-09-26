«Παπούτσι απ’ τον τόπο σου» στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Η θεατρική ομάδα ενηλίκων του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει την Οικογενειακή Κωμωδία ” Παπούτσι απ’τον Τόπο σου” της Εύας Παπαδάκη ,στην αίθουσα θεάτρου “Μανώλης Σκουλούδης” την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και το Σαββατοκύριακο 4 ,5 Οκτωβρίου 2025 στις 21.30. Σκηνοθεσία: Μαρία Λεκάκη. Σκηνικά: Δημήτρης Πουλιδάκης . Κοστούμια: Κώστας Σταυρουλάκης. Είσοδος 11€ , προπώληση 9€ (Βενιζ. ωδείο)