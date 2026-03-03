«Παπούρα: Ξετυλίγοντας τον μίτο της Δικαίωσης»: Επί τάπητος τα νέα δεδομένα για το Μνημείο

Με την παρουσία πλήθους πολιτών, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, με επίκεντρο το μοναδικό και ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας προϊστορικό μνημείο που έχει αποκαλυφθεί στο λόφο της Παπούρας κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της συζήτησης, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, της προσφυγής που έχουν καταθέσει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, πολίτες και φορείς της περιοχής, καθώς και επιστήμονες, κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού για την εγκατάσταση των ραδιοβοηθημάτων του νέου αερολιμένα στον λόφο της Παπούρας.

Το πολυπληθές κοινό που προσήλθε είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από την υπεύθυνη της ανασκαφής Δανάη Κοντοπόδη και την επιστημονική ομάδα (αρχαιολόγους και αρχιτέκτονες) για τα αποτελέσματα των πρόσφατων ανασκαφικών εργασιών. Παρουσιάστηκαν η τοπογραφία του μνημείου, οι συνθήκες διεξαγωγής της ανασκαφής, καθώς και τα νέα δεδομένα σχετικά με τη μορφή, τη χρονολόγηση και τη σημασία του, σε συσχέτιση με παρόμοια οικοδομήματα της Μεσογείου και της Μεσοποταμίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εγκεκριμένη από το ΚΑΣ, προμελέτη εγκατάστασης των ραδιοβοηθημάτων, η οποία προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου και την τοποθέτηση κατασκευών και μηχανημάτων ασύμβατων με τον χαρακτήρα του. Όπως επισημάνθηκε, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις όχι μόνο αλλοιώνουν τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή προστασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση στο μνημείο.

Αποκαλυπτική υπήρξε η ομιλία του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Νικόλαου Ουζούνογλου, ο οποίος τεκμηρίωσε την ύπαρξη επτά (7) κατάλληλων εναλλακτικών θέσεων, από τις δέκα (10) που εξετάστηκαν για την τοποθέτηση του ραντάρ, σε άλλους λόφους, τέσσερις (4) από τις οποίες, δίνουν καλύτερα αποτελέσματα ως προς την ασφάλεια των πτήσεων!

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και άλλα στελέχη του Δήμου, εκπρόσωποι της Επιτροπής Πολιτών για την προστασία της Παπούρας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πεδιάδας, καθώς και μέλη της Ομάδας επιστημόνων-αρχαιολόγων για τη διάσωση της Παπούρας.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η αξιοποίηση του σπουδαίου και μοναδικού μνημείου που αποκαλύφθηκε στην Παπούρα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, προκειμένου να αναδείξουμε την ιστορία μας και να τη συνδέσουμε με τη σύγχρονη εποχή. Αντίθετα, με μια παραπλανητική πολιτική, υποστήριξε ότι δήθεν η Παπούρα είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το ραντάρ. Με αυτό το επιχείρημα παραπλάνησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο έδωσε τη θετική του γνώμη υπό αυτόν τον όρο. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, οι επιστήμονες και η τοπική κοινωνία έχουμε αναδείξει σε όλο του το μέγεθος τη σημασία και την προοπτική που μπορεί να προσφέρει στον τόπο μας το συγκεκριμένο μνημείο. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καταρρίψαμε τον ψευδή ισχυρισμό του Υπουργείου Υποδομών και της ΥΠΑ, ότι πρόκειται για τη μοναδική τεχνικά εφικτή λύση. Έχουμε καταθέσει τέσσερις εναλλακτικές θέσεις, με συνολικά δέκα προτεινόμενα σημεία τοποθέτησης των ραντάρ. Από αυτές, τέσσερις, βάσει της μεθόδου αξιολόγησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπερτερούν της Παπούρας ως προς την ασφάλεια του αεροδρομίου και των πτήσεων, ενώ τρεις ακόμη είναι τουλάχιστον ισοδύναμες. Την Τετάρτη εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σεβόμενοι τον εαυτό μας, την ιστορία του τόπου μας και το μέλλον των παιδιών μας. Ελπίζουμε ότι η Δικαιοσύνη θα δείξει για ακόμη μία φορά το καλό της πρόσωπο και θα σταθεί στο ύψος της ιστορικής ευθύνης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΣΕΑ και ο ΣΕΚΑ καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στις 9:00 π.μ., στην Πλατεία Λιονταριών στο Ηράκλειο, καθώς και στην Αθήνα, έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Αρσάκειο Μέγαρο, Πανεπιστημίου), την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης, με στόχο την υπεράσπιση και την προστασία του μνημείου στον λόφο της Παπούρας»