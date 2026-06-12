Πάπας Λέων Γ’ σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη: «Είμαστε όλοι μετανάστες»

«Είμαστε όλοι, κατά κάποιο τρόπο, μετανάστες», δήλωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Πάπας στα γαλλικά σε μετανάστες σε κέντρο υποδοχής στην Τενερίφη των Κανάριων Νησιών, κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του στην Ισπανία που είναι εν πολλοίς αφιερωμένη στο μεταναστευτικό.

Το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, που βρίσκεται ανοικτά των ακτών της Αφρικής, είναι από τις κύριες πύλες εισόδου παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη.

Ο πάπας αναμένεται επίσης να συναντηθεί με εκκλησιαστικές και άλλες οργανώσεις που βοηθούν τους μετανάστες κατά την άφιξή τους στα Κανάρια, προτού τελέσει υπαίθρια λειτουργία στο λιμάνι της Σάντα Κρουθ ενώπιον δεκάδων χιλιάδων πιστών.

Το απόγευμα θα αναχωρήσει για τη Ρώμη και αναμένεται να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους πάνω στο αεροπλάνο.