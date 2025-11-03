Στην 48ωρη απεργία γιατρών του Δημοσίου Συστήματος Υγείας στις 6 και στις 7 Νοεμβρίου συμμετέχει η Ενωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:

Πανυγειονομική συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Ρεθύμνου στις 11.00 π.μ.

Σύσκεψη Σωματείων και Συλλόγων του Ρεθύμνου στις 7μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου για οργάνωση Πανυγειονομικού Πανρεθεμιώτικου Συλαλλητηρίου στις 27 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο κοινών δράσεων τη μέρα εκείνη όλων των Υγειονομικών Σωματείων της Κρήτης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:

Πανελλαδική συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στις 12:00 π.μ.

Εκπροσώπηση από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου

Δεν ανεχόμαστε πια:

• Τους μισθούς μας καθηλωμένους εδώ και 15 χρόνια! Μας προκαλεί οργή ο εμπαιγμός και η λοιδορία του Υπουργού-«εμπορίου» της Υγείας, που αντί να κάνει πράξη τα δίκαια αιτήματα μας, μας προβάλει ως λύση, να μετατρέψουμε τους ασθενείς σε πελάτες! Να εκμεταλλευτούμε, δηλαδή, τον πόνο των ασθενών μας και τη συνεχή υποβάθμιση του ΕΣΥ ως μέσο για να συμπληρώσουμε το εισόδημα μας.

• Τη δραματική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ. Συνεχίζουν να παραμένουν τα εκρηκτικά κενά, που φθάνουν το 30% των οργανικών θέσεων στο Νοσοκομείο και στα Κέντρα Υγείας. Έχει γίνει μονιμότητα να παραμένουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες λόγω ελλείψεων προσωπικού.

• Την επίκληση διαρκώς των «έκτακτων αναγκών» για να παγιώσουν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και τη διαιώνιση της εργασιακής ομηρίας των συμβασιούχων συναδέλφων, τις συνεχείς μετακινήσεις για την κάλυψη κενών, την υπερεφημέρευση, την κατάφωρη παραβίαση ακόμα και των ελάχιστων δικλείδων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας και των ασθενών μας, που προβλέπει η νομοθεσία για το ωράριο. Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές!

• Τα «λουκέτα» και οι συγχωνεύσεις σε δομές που ετοιμάζονται να φέρουν με τη συζήτηση των νέων οργανισμών των Δομών του ΕΣΥ, που θα στηρίζονται στην λογική μείωσης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από το κράτος.

• Η επιστημονική θεωρία και πράξη να καθορίζεται από τη λογική του κόστους-οφέλους, την αγορά να καθορίζει τη ποιότητα της περίθαλψης και της θεραπείας των ασθενών μας.

Οργιζόμαστε από την προσπάθεια του Υπουργού Εμπορίου της Υγείας, να παρουσιάσει μια «μαγική εικόνα» για το ΕΣΥ. Οργιζόμαστε από την προσπάθεια να παρουσιαστούμε όσοι αντιδρούμε στην πολιτική τους, ως «μίζεροι» και «άχρηστοι» και να ερχόμαστε αντιμέτωποι με ΜΑΤ και καταστολή, όταν διεκδικούμε τα αυτονόητα. Αν νομίζουν ότι θα μας τρομοκρατήσουν είναι βαθιά γελασμένοι!

Αυτή είναι η πραγματική μιζέρια, αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής του εμπορίου της υγείας και της μετατροπής του δημόσιου νοσοκομείου σε μαγαζί γωνία με έσοδα από χορηγούς και ασθενείς – πελάτες, «νόμιμα» φακελάκια και «νόμιμο» πλιάτσικο των υποδομών και του προσωπικού από ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ!

ΑΣ ΤΟ ΧΩΝΕΨΕΙ ΚΑΛΑ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ!

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ!

Ο σκοπός τους είναι κοινός όλα αυτά τα χρόνια. Να προχωρήσει περαιτέρω η δημιουργία νοσοκομείων – επιχειρήσεων που θα λειτουργούν με κριτήρια του κόστους-οφέλους και του κέρδους. Η αποθέωση της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης των Δημοσίων μονάδων υγείας.

Δε δεχόμαστε ότι η οικονομία της χώρας κινδυνεύει αν αυξήσουν τους μισθούς μας, αν κάνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών και όλου του αναγκαίου προσωπικού, την ίδια ώρα που απογειώνουν τις στρατιωτικές δαπάνες που καμία σχέση δεν έχουν με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας. 30 δις ευρώ μέχρι το 2036 για τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς τους. Δισεκατομμύρια ευρώ για να στέλνουν φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού να πολεμάνε τους Χούθι, πυροβολαρχίες στη Σαουδική Αραβία να φυλάνε τους πετρελαιάδες, ελληνικά F-16 να επιτηρούν τον εναέριο χώρο των Βαλκανίων απέναντι στη Ρωσία, για την προώθηση των νατοϊκών συμφερόντων. Αυτό απαιτεί περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες και εργαζόμενους με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς δικαιώματα.

Τίποτα δε χαρίζεται! Όλα κατακτιούνται με συλλογική διεκδίκηση και αγώνα! Επιβάλαμε με τους αγώνες μας την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών και τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης στο 20%! Συνεχίζουμε μέχρι να ικανοποιηθεί το σύνολο των δίκαιων αιτημάτων μας!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

• Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους. Κατάργηση του ανώτερου ορίου δήλωσης 3 θέσεων/προκήρυξη.

• Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση διακοπή του αίσχους των μετακινήσεων.

• Αύξηση του βασικού μισθού 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού.

• Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Έγκαιρη (με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα ), στο ακέραιο, πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών.

• Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού σε πρόσθετες και τακτικές και του μνημονιακού πλαφόν του 12% στις υπεράριθμες (πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου για κάθε ζώνη), που οδηγεί σε αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές στις πληρωμές δεδουλευμένων εφημεριών.

• Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

• Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 5ήμερο/6ωρο/30ωρο, μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα, ρεπό την επόμενη μέρα.

• Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών.

• Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία που επιτρέπει την παραμονή στην εργασία γιατρών μετά το 67ο έτος ηλικίας.

• Ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων της ΟΕΝΓΕ για τις άγονες περιοχές. Άμεσα να χορηγηθούν τα θεσπισμένα (μισθολογικά κ.λπ.) κίνητρα και στους επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται στις άγονες περιοχές.

• Να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών.

• Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.

ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ!»