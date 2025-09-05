Στο σηµερινό µας πρωτοσέλιδο, αφήνουµε το σκίτσο να µιλήσει· αντί για τα πολλά λόγια.

Εµβληµατικές φυσιογνωµίες των Χανίων -ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ειρηναίος Γαλανάκης, ο Πολυχρόνης Πολυχρονίδης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Κατράκης- κοιτούν από ψηλά την πόλη τους.

Με βλέµµα βαρύ, µε απογοήτευση, συλλογίζονται: «Παντέρµα Χανιά…».

Μια πόλη που τιµά τους προγόνους της µε δρόµους και µνηµεία, αλλά σήµερα αµαυρώνεται η ιστορία της στο πανελλήνιο από ειδήσεις, αποκαλύψεις και σκιές.

Μια θλιβερή ειδησεογραφία που εξοργίζει για τη σηµερινή κατάσταση που ζούµε στα Χανιά.

Ας είναι αυτό το σκίτσο µια υπενθύµιση· ότι κουβαλάµε µια βαριά αξιακή, πνευµατική, πολιτική κληρονοµιά.

Τούτος ο τόπος έχει να καµαρώνει για πρόσωπα, επιλογές και παρεµβάσεις που άφησαν βαθύ αποτύπωµα στην ελληνική κοινωνία. Τούτος ο τόπος σήµερα µαγαρίζεται.

Το «Παντέρµα Χανιά» δεν είναι µόνο διαπίστωση· είναι ένα κάλεσµα ευθύνης προς όλους. Καθένας από το µετερίζι του, να απαιτήσει κάθαρση, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια.

Να φύγουν οι σκιές, να έρθει το φως, να αναδειχθούν οι άνθρωποι που οραµατίζονται, δηµιουργούν, εργάζονται σκληρά για την προκοπή του τόπου.

Τα Χανιά αξίζουν καλύτερα.