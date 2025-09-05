menu
25.3 C
Chania
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Παντέρµα Χανιά…

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
0

Στο σηµερινό µας πρωτοσέλιδο, αφήνουµε το σκίτσο να µιλήσει· αντί για τα πολλά λόγια.
Εµβληµατικές φυσιογνωµίες των Χανίων -ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ειρηναίος Γαλανάκης, ο Πολυχρόνης Πολυχρονίδης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Κατράκης- κοιτούν από ψηλά την πόλη τους.
Με βλέµµα βαρύ, µε απογοήτευση, συλλογίζονται: «Παντέρµα Χανιά…».
Μια πόλη που τιµά τους προγόνους της µε δρόµους και µνηµεία, αλλά σήµερα αµαυρώνεται η ιστορία της στο πανελλήνιο από ειδήσεις, αποκαλύψεις και σκιές.
Μια θλιβερή ειδησεογραφία που εξοργίζει για τη σηµερινή κατάσταση που ζούµε στα Χανιά.
Ας είναι αυτό το σκίτσο µια υπενθύµιση· ότι κουβαλάµε µια βαριά αξιακή, πνευµατική, πολιτική κληρονοµιά.
Τούτος ο τόπος έχει να καµαρώνει για πρόσωπα, επιλογές και παρεµβάσεις που άφησαν βαθύ αποτύπωµα στην ελληνική κοινωνία. Τούτος ο τόπος σήµερα µαγαρίζεται.

Το «Παντέρµα Χανιά» δεν είναι µόνο διαπίστωση· είναι ένα κάλεσµα ευθύνης προς όλους. Καθένας από το µετερίζι του, να απαιτήσει κάθαρση, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια.
Να φύγουν οι σκιές, να έρθει το φως, να αναδειχθούν οι άνθρωποι που οραµατίζονται, δηµιουργούν, εργάζονται σκληρά για την προκοπή του τόπου.
Τα Χανιά αξίζουν καλύτερα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum