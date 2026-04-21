Πάνω από 50 δασικές πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο!

Πάνω από 50 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στο Σαββατοκύριακο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών.

Οπως μετέδωσε το ertnews, όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής με γρήγορη κινητοποίηση των επίγειων και σε δύο περιπτώσεις εναέριων μέσων, και τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων, αποτρέποντας την επέκτασή τους και περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

Παράλληλα, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής προχώρησε στη διερεύνηση των αιτίων, ενώ προέβη σε συλλήψεις και επέβαλε τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έγκαιρη απόκριση και ο επιχειρησιακός συντονισμός των εμπλεκόμενων δυνάμεων συνέβαλαν στην αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών στο πεδίο. Ωστόσο, το ιδιαίτερα αυξημένο πλήθος ενάρξεων σε τόσο πρώιμο στάδιο της περιόδου υπενθυμίζει ότι η διαρκής εγρήγορση και η τήρηση των μέτρων πρόληψης παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια.

Σε καύση κλαδιών οφείλεται και η φωτιά στο Πήλιο – Συνελήφθη ο δράστης

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και σε πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες, στην περιοχή Νεοχωρίου της Δ.Ε. Αφετών, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας 59χρονος ημεδαπός προκάλεσε τη φωτιά περίπου τέσσερις το απόγευμα, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και δημιούργησε κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση επέμβαση και διερεύνηση από τις ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.925 ευρώ.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.