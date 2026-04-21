menu
21.4 C
Chania
Τρίτη, 21 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Πάνω από 50 δασικές πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Πάνω από 50 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στο Σαββατοκύριακο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών.

Οπως μετέδωσε το ertnews, όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής με γρήγορη κινητοποίηση των επίγειων και σε δύο περιπτώσεις εναέριων μέσων, και τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων, αποτρέποντας την επέκτασή τους και περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

Παράλληλα, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής προχώρησε στη διερεύνηση των αιτίων, ενώ προέβη σε συλλήψεις και επέβαλε τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έγκαιρη απόκριση και ο επιχειρησιακός συντονισμός των εμπλεκόμενων δυνάμεων συνέβαλαν στην αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών στο πεδίο. Ωστόσο, το ιδιαίτερα αυξημένο πλήθος ενάρξεων σε τόσο πρώιμο στάδιο της περιόδου υπενθυμίζει ότι η διαρκής εγρήγορση και η τήρηση των μέτρων πρόληψης παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια.

Σε καύση κλαδιών οφείλεται και η φωτιά στο Πήλιο – Συνελήφθη ο δράστης
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και σε πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες, στην περιοχή Νεοχωρίου της Δ.Ε. Αφετών, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας 59χρονος ημεδαπός προκάλεσε τη φωτιά περίπου τέσσερις το απόγευμα, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και δημιούργησε κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση επέμβαση και διερεύνηση από τις ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.925 ευρώ.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum