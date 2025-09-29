menu
Πολιτισμός

Πάνω από 110 περιπατητές συμμετείχαν στην 16η Μινωική Διαδρομή

Με απόλυτη επιτυχία, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, η 16η Μινωική Διαδρομή, μια τετράωρη πεζοπορία που αναβιώνει τη μυθική διαδρομή που ακολουθούσε ο βασιλιάς Μίνωας προς το Δικταίον Άντρο. Τη διαδρομή συνδιοργάνωσαν οι Δήμοι Μινώα Πεδιάδας, Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου, με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγων Ψυχρού “Ο Ξένιος Ζευς”, Λύττου «Η Αρχαία Λύκτος», του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Κασταμονίτσας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου και της Ομάδας Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων “ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ”.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πάνω από 110 περιπατητές συμμετείχαν στη διαδρομή, ξεκινώντας από την Αρχαία Λύκτο και τερματίζοντας στο Ψυχρό, με ενδιάμεσες στάσεις στη Μεσάδα και στο Τσούλη Μνήμα, απολαμβάνοντας τη φύση και το μοναδικό τοπίο, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μινωικές γεύσεις και να παρακολουθήσουν την αναβίωση του εθίμου με το ρίξιμο της πέτρας.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, εξέφρασε την ικανοποίηση του από την ενισχυμένη συνεργασία των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Οροπεδίου Λασιθίου, στους οποίους από φέτος προστέθηκε και ο Δήμος Χερσονήσου. Επίσης, στον χαιρετισμό του, στην τελετή τερματισμού στο Ψυχρό ανακοίνωσε ότι:
“Πρόθεση μας είναι να εκπονήσουμε μελέτη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση του μονοπατιού της μινωικής διαδρομής, τις γνωστές «βόλιτες». Δεσμευόμαστε ότι κάθε χρόνο, η διοργάνωση αυτή θα αναβαθμίζεται, καθιστώντας τη Μινωική Διαδρομή ως μια από τις πιο σημαντικές φυσιολατρικές δράσεις σε επίπεδο Κρήτης. Θερμά συγχαρητήρια στους οργανωτές Δήμους, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στους συμμετέχοντες περιπατητές και στην ομάδα Επίδραση. Και του χρόνου ακόμη καλύτερα!».

Τόσο οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης και Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, όσο και οι Αντιδήμαρχοι και οι αιρετοί των τριών Δήμων που συμμετείχαν στη διαδρομή, δεσμεύτηκαν ότι κάθε χρόνο, η διοργάνωση αυτή θα αναβαθμίζεται, καθιστώντας τη Μινωική Διαδρομή ως μια από τις πιο σημαντικές φυσιολατρικές δράσεις σε επίπεδο Κρήτης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διαδρομή μελετήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών μέσω της Ανθρωπολόγου/Ερευνήτριας Δέσποινας Νάζου, η οποία συμμετείχε στη Διαδρομή, καταγράφοντας και μέσω συνεντεύξεων όλες τις λεπτομέρειες της Μινωικής Διαδρομής, στοιχεία που θα ενταχθούν σε εκπονούμενο ερευνητικό έργο!»

