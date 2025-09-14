Πανηγυρικά γιορτάστηκε το εξωκλήσι του Τιμίου Σταυρού στις Στέρνες Ακρωτηρίου

1 από 10

Μέσα σε μια κατάφυτη πανοραμική πλαγιά του βουνού νότια των Στερνών Ακρωτηρίου, κάτω από έναν τεράστιο βράχο βρίσκεται το μικρό σπηλαιώδες εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού το οποίο γιορτάστηκε πανηγυρικά τόσο την παραμονή όσο και σήμερα, ανήμερα της εορτής, προσελκύοντας αρκετούς προσκυνητές.

Όπως σε όλη την επικράτεια έτσι και στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οι εκκλησίες, τα ξωκλήσια όπως και τα εικονοστάσια είναι πολλά και όλα εορτάζονται πανηγυρικά.

Η γιορτή του Τιμίου Σταυρού έχει μάλιστα και μια ιδιαίτερη σημασία για τους γεωργούς επειδή θεωρούν πως από εδώ και πέρα αρχίζει το ξεκίνημα της σποράς για τα δημητριακά γι αυτό σε πολλές περιοχές κατά τη Θεία Λειτουργία ευλογούνται και οι καρποί.