Πανηγύρι της Αγίας Ειρήνης στον Σάσαλο Κισσάμου

Πολύ πρωί ξεκινήσαµε από τα Χανιά για να προλάβοµε να είµαστε στην ώρα µας στο Σάσαλο, στο πανηγύρι της Αγίας Ειρήνης, της προστάτιδας του όµορφου χωριού της Κισάµου.

]Φτάνοντας στο Κολυµπάρι, αρχίσαµε ν’ ανηφορίζοµε προς Σπηλιά, ∆ρακώνα, Επισκοπή, Άστρικα, ∆ελιανά και Μαλάθυρο.

Ήταν ένα υπέροχο πρωινό ταξίδι στον Παράδεισο. Μια µαγευτική φύση, ένα απέραντο, ατέλειωτο πράσινο που κάπου –κάπου διακόπτονταν από ανθισµένα λουλούδια και δέντρα, µας συνόδευε µέχρι το πανέµορφο χωριό, που χωµένο ανάµεσα σε λόφους, µικρά ποταµάκια, αµπέλια, περιβόλια και µικρά δάση κουµαριάς και ερείκων περίµενε αυτό το πρωινό τους πανηγυριώτες του.

Η Αγία Ειρήνη, στη µέση του χωριού, άστραφτε από καθαριότητα και λουλούδια που φρόντισε κυρίως η αγάπη του Μανώλη και της Νίκης.

∆υο ιερείς (ο ένας µάλιστα γιός του παλιού παπά του χωριού) µε πλούσιο ψαλτήρι σκόρπιζαν τις µελωδίες τους στο όµορφο πρωινό, που δυστυχώς δεν έχει πλέον τους κατοίκους που είχε παλαιότερα. Τότε που έσφυζαν από ζωή όλες οι γειτονιές του. Τότε που υπήρχε Σχολειό µε πολλούς µαθητές, τότε που κατέβαιναν οι κάτοικοι µε τα πόδια στα ∆ελιανά ή ανηφόριζαν στα Φλώρια για να πάνε στα Χανιά.

Γεµάτη η εκκλησία από πανηγυριώτες που οι περισσότεροι ήσαν χωριανοί αλλά µουσαφίρηδες πλέον.

Τα πρώτα χαµόγελα, οι αγκαλιές, τα φιλιά, οι ευχές. Όλα τα πρόσωπα χαρούµενα.

Έκπληξη η παρουσία πολλών νέων του χωριού που δεν ζουν πλέον εκεί, αλλά έδωσαν το παρόν µε πολλούς τρόπους.

Καζάνια έβραζαν, ψησταριές δούλευαν, τραπέζια ετοιµάζονταν και όλα προµήνυαν ότι το σηµερινό πανηγύρι της Αγίας του χωριού θα ήταν ένα πανηγύρι από τα παλιά.

Και όταν τέλειωσε η Θεία Λειτουργία µε την οµιλία του χωριανού ιερέα που µας ταξίδεψε σε χρόνους περασµένους, έγινε η λιτάνευση της Εικόνας της Αγίας µε όλους να ακολουθούν στους κεντρικούς δρόµους του χωριού.

Το τραπέζι που στήθηκε για όλους τους πανηγυριώτες ήταν µια πολύ µεγάλη έκπληξη. Αλήθεια, πότε πρόλαβαν και ετοίµασαν ένα τόσο εκλεκτό, πλούσιο πανηγυριώτικο γεύµα;! Ένα γεύµα που είχε νοστιµιές πολλές αλλά και πολλή αγάπη.

Ιστορίες παλιές µεταξύ των πανηγυριωτών χωριανών και µουσαφίρηδων, γνωριµίες, αστείες ιστορίες, αναµνήσεις από τα παλιά, τραγούδια και µαντινάδες.

Και στο τέλος η υπόσχεση των νέων: Το πανηγύρι αυτό θα προσπαθήσουµε να το αναβιώσοµε και να το κρατήσουµε.

Μπράβο! Μπράβο παλληκάρια του χωριού! Σας ευχαριστούµε για όλα, µα προπάντων για το µάθηµα που δίνετε στη σηµερινή κοινωνία!… ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!