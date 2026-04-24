Πανευρωπαϊκή διάκριση για τα Εκπαιδευτήρια “Θεοδωροπούλου”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 ■ Η οµάδα «CALMify AI» κατέκτησε την 1η θέση στο Skills Upload Jr Challenge 2026

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια τα εκπαιδευτήρια «Θεοδωροπούλου» ανακοίνωσαν ότι η οµάδα «CALMify AI» του σχολείου, αναδείχθηκε νικήτρια στον Πανευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό Skills Upload Jr Challenge 2026, µια πρωτοβουλία του Vodafone Foundation που προωθεί την ψηφιακή ευηµερία και ενθαρρύνει τη δηµιουργία λύσεων για ένα πιο υγιές ψηφιακό µέλλον.

Οι µαθήτριες της Γ’ Γυµνασίου Ζουλιέν Χαραλαµπάκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη, Ελευθερία Τζαγκαράκη και Εύα Γκολίκοβα, µε την καθοδήγηση του καθηγητή Πληροφορικής–Τεχνολογίας κ. Άλκη Μπακαρού, ανέπτυξαν µια καινοτόµα λύση που απαντά σε ένα σύγχρονο και ουσιαστικό ζήτηµα: το άγχος των µαθητών κατά τη µελέτη.

Η βραβευµένη πρόταση αφορά τη δηµιουργία ενός εργαλείου τεχνητής νοηµοσύνης που ανιχνεύει ενδείξεις άγχους µέσω της στάσης του σώµατος και των εκφράσεων του προσώπου, ενεργοποιώντας αυτόµατα εξατοµικευµένη χαλαρωτική µουσική. Στόχος είναι η ενίσχυση της συγκέντρωσης και η προαγωγή της συναισθηµατικής ισορροπίας στο µαθησιακό περιβάλλον.

Στον φετινό διαγωνισµό Skills Upload Jr Challenge του Vodafone Foundation, συµµετείχαν περισσότεροι από 3.000 µαθητές, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε θέµατα ψηφιακής ευηµερίας, τεχνολογίας, σχεδιασµού έργων και ενεργητικής µάθησης. Οι προτάσεις τους ανέδειξαν κρίσιµες πτυχές της ψηφιακής ζωής των νέων, όπως ο χρόνος οθόνης, η συναισθηµατική υγεία, η παραπληροφόρηση, η διαδικτυακή ασφάλεια και ο ρόλος της τεχνητής νοηµοσύνης. Οι προτάσεις ανέδειξαν την πολυπλοκότητα των ψηφιακών εµπειριών των νέων, αγγίζοντας ζητήµατα όπως ο χρόνος οθόνης, η συναισθηµατική υγεία, η παραπληροφόρηση, η διαδικτυακή ασφάλεια και ο ρόλος της τεχνητής νοηµοσύνης.

Όπως δήλωσε ο κος Κώστας Θεοδωρόπουλος, «Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί µόνο αναγνώριση της προσπάθειας των µαθητριών µας, αλλά και επιβεβαίωση της παιδαγωγικής φιλοσοφίας των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωροπούλου. Στο σχολείο µας δηµιουργούµε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δηµιουργική σκέψη, την έρευνα, την οµαδικότητα και την πρωτοβουλία. Η διάκριση της οµάδας «CALMify AI» αποτελεί ζωντανό παράδειγµα της πρωτοποριακής κατεύθυνσης που ακολουθούµε: να καλλιεργούµε µαθητές που δεν είναι απλώς χρήστες της τεχνολογίας, αλλά δηµιουργοί, καινοτόµοι και ενεργοί πολίτες του ψηφιακού κόσµου».

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων καταλήγει σηµειώνοντας πως «η σχολική µας κοινότητα εκφράζει τα θερµά της συγχαρητήρια στις µαθήτριες, στους γονείς του και στον εκπαιδευτικό τους για αυτή τη σπουδαία επιτυχία και τους εύχεται κάθε πρόοδο και νέες διακρίσεις στη µελλοντική τους πορεία ως αλλά δηµιουργοί, καινοτόµοι και ενεργοί πολίτες του ψηφιακού κόσµου».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

