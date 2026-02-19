menu
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Διάκριση για τη Χανιώτισσα φοιτήτρια Ελένη Ζοπουνίδη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση απέσπασε η φοιτήτρια Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελένη Ζοπουνίδη, η οποία κατέκτησε την 3η θέση στη βαθμολογική κατάταξη στο πλαίσιο της υποτροφίας που προκήρυξε ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων, Εισαγωγέων & Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαχρονική επιδίωξη του Συνδέσμου να ενισχύει τη δια βίου εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την εξέλιξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, στηρίζοντας φοιτητές που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους συνέπεια και τις υψηλές επιδόσεις τους. Μετά από αξιολόγηση των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει το 4ο έτος σπουδών, η Ελένη Ζοπουνίδη αναδείχθηκε τρίτη στη συνολική κατάταξη και έλαβε δωροεπιταγή αξίας 400 ευρώ για την προμήθεια επιστημονικών κτηνιατρικών βιβλίων.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε επίσημη τελετή στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, παρουσία εκπροσώπων του Συνδέσμου και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη συστηματική προσπάθεια και την αφοσίωση της Ελένης Ζοπουνίδη στις σπουδές της, αποτελώντας παράλληλα ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω επιστημονική της πορεία.
Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Σύνδεσμο και το Τμήμα Κτηνιατρικής για τη στήριξη των νέων επιστημόνων, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση σε σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξέλιξη και την ενίσχυση της γνώσης στον κτηνιατρικό χώρο.
Η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει τη σημασία της αριστείας και της συνεχούς προσπάθειας, στέλνοντας ένα θετικό μήνυμα για τη νέα γενιά επιστημόνων που επενδύουν στην εκπαίδευση και την επιστημονική πρόοδο.

