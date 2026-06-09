Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ορκωμοσία νέου μέλους ΔΕΠ

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε, όπως ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη, η ορκωμοσία του ακόλουθου μέλους Δ.Ε.Π..:

Ο Πάρις Δημήτριος Κ. Καλογεράκος διορίστηκε σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιοχειρουργική».

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά το νέο μέλος Δ.Ε.Π. και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του.