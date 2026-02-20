menu
16.4 C
Chania
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Πανεπιστήμιο Κρήτης για Αρβελέρ: Η μνήμη και το έργο της θα συνεχίσουν να εμπνέουν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Η μνήμη και το έργο της θα συνεχίσουν να εμπνέουν την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές», τονίζεται σε συλλυπητήρια Ανακοίνωση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κρήτης για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και συγκίνηση την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, εμβληματική προσωπικότητα των ανθρωπιστικών επιστημών και μία από τις πλέον διεθνώς αναγνωρισμένες Ελληνίδες διανοούμενες.
Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε σημαντική βυζαντινολόγος και πρωτοπόρος ακαδημαϊκός, καθώς και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρύτανη και καγκελαρίου στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το επιστημονικό της έργο και η δημόσια παρουσία της άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μελέτη της ιστορίας, στον ευρωπαϊκό διάλογο και στη διεθνή προβολή του ελληνικού πολιτισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είχε την τιμή να συνδεθεί πνευματικά με τη σπουδαία αυτή μορφή. Αναγνωρίζοντας τη συμβολή, το κύρος και τη διαχρονική της προσφορά στο πεδίο της επιστήμης και της διανόησης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης την ανακήρυξε Επίτιμη Διδάκτορα.
Η μνήμη και το έργο της θα συνεχίσουν να εμπνέουν την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, καθώς και τις επόμενες γενιές ερευνητών και ερευνητριών. Ως φόρος τιμής στη μνήμη της, η Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, που φέρει το όνομά της («Συλλογή Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ»), θα παραμείνει ανοικτή στο κοινό το επόμενο τριήμερο, κατά τις ώρες 17.00–20.00 (Βερνάρδου 10, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου).
Η πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της και τιμά τη μνήμη μιας γυναίκας που υπηρέτησε με συνέπεια τη γνώση, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum