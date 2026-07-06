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Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 2026
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Πανελλήνιοι Στίβου Κ20: Η Αργυρώ Παπαδεράκη του Κύδωνα 2η στα 100μ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την 2η θέση κατέκτησε η Ηρώ Παπαδεράκη στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ20, το οποίο διεξήχθη στα Τρίκαλα.
Η αθλήτρια του ΑΟ Κύδων τερμάτισε τα 100 μέτρα σε 11.90, επίδοση που την έφερε στη δεύτερη θέση χωρίς να πιάσει το όριο για το παγκόσμιο κάτι που όμως μπορεί να πετύχει μία εβδομάδα αργότερα στο πανελλήνιο Κ23. Η αθλήτρια του Μιχάλη Μανουσάκη στα προκριματικά ήταν πρώτη στην τρίτη προκριματική σειρά με 11.36 (5,3) με τον άνεμο όμως πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο.
Η ενημέρωση από τον ΣΕΓΑΣ για το αγώνισμα:
«Η Αποστολία Αντωνάτου (ΠΓΣ) πρόσθεσε μία ακόμη υποδειγματική κούρσα στο ενεργητικό της επικρατώντας στα 100 μ. -στη μεγαλύτερη κατηγορία- με 11.68 (-2,3) με τον άνεμο να στερεί από τις αθλήτριες σπουδαίες επιδόσεις.
Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 100 μ. Κ18 επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά το όριο για το Παγκόσμιο Κ20. Η Αργυρώ Παπαδεράκη (ΑΟ Κύδων) ήταν δεύτερη με 11.90, ωστόσο δεν πέτυχε τον βασικό της στόχο, που ήταν η επιβεβαίωση του ορίου για το Παγκόσμιο Κ20. Η αθλήτρια θα έχει την ευκαιρία να πετύχει το στόχο της, την ερχόμενη εβδομάδα στο Πανελλήνιο Κ23. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ιωάννα Τσίγκα (ΓΕ Γρεβενών) με 11.96.

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