Πανελλήνιο συνέδριο στα Χανιά: «Οπτικοακουστικός – Κινηµατογραφικός Γραµµατισµός»

Με τρεις επιστηµονικές διαλέξεις µε θέµα «Με το βλέµµα στην Τεχνητή Νοηµοσύνη και τον Κινηµατογράφο» εγκαινιάζονται την Παρασκευή 27 Μαρτίου οι εργασίες του 2ου Πανελληνίου Επιστηµονικού Συνεδρίου µε ∆ιεθνή Συµµετοχή «Οπτικοακουστικός και Κινηµατογραφικός Γραµµατισµός: Θέαση – Κριτική προσέγγιση – ∆ηµιουργία», που θα φιλοξενηθεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Το συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου, διοργανώνεται από το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ειδικότερα, το πρόγραµµα της Παρασκευής έχει ως εξής:

15.30 – 16.15 Προσέλευση Συνέδρων – Εγγραφές

16:30 – 18:00 Κύκλος Εισηγήσεων

18:30 – 19:15 Επίσηµη Έναρξη του Συνεδρίου – Χαιρετισµοί

19:15 – 21:30 Κεντρικές Οµιλίες «Με το βλέµµα στην Τεχνητή Νοηµοσύνη και τον Κινηµατογράφο»

– ∆ηµήτρης Γραµµένος, PhD, κύριος ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, «Η ανάδυση του ανθρωποποίητου: ∆ηµιουργικότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοηµοσύνης»

– Έρικ Κνούντσεν, οµότιµος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Λάνκασαϊρ στο Ηνωµένο Βασίλειο, «Εµείς σώζουµε ζωές. Εσείς; Ο ρόλος της πρακτικής έρευνας στον κινηµατογράφο»

– Γεώργιος Χαλκιαδάκης, καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Metropolis 2026: από τη Maria στα deepfakes, µε τα βαθιά ερωτήµατα να παραµένουν. Το ερώτηµα της δηµιουργικότητας, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για την βιοµηχανία του θεάµατος, την εργασία, και την κοινωνία µας από την έλευση της Τεχνητής Νοηµοσύνης».

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το Σάββατο 27 Μαρτίου το πρόγραµµα έχει ως εξής:

08.30-09.00 Προσέλευση Συνέδρων – Εγγραφές

9.30- 19.00 Κύκλοι Εισηγήσεων και Εργαστηρίων

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αντίστοιχα την Κυριακή 28 Μαρτίου το πρόγραµµα έχει ως εξής:

9.00 – 12.00 Κύκλοι Εργασιών και Εργαστηρίων

12.30 – 15:00 Συζήτηση σε ολοµέλεια – Ολοκλήρωση Εργασιών

«Οπτικοακουστικός και Κινηµατογραφικός

Γραµµατισµός στο Σχολείο».