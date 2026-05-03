Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πόλο: Στην 2η θέση η ομάδα των Χανίων

Στους κορυφαίους της Ελλάδας η σχολική ομάδα υδατοσφαίρισης ΔΔΕ Χανίων

Τη 2η θέση πανελλαδικά κατέκτησε η σχολική ομάδα υδατοσφαίρισης ΔΔΕ Χανίων στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2025-26, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Στον μεγάλο τελικό του Final-4, που διεξήχθη χθες στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα, η ομάδα των Χανίων γνώρισε την ήττα με 21-18 από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα.

Την χανιώτικη ομάδα αποτελούσαν όπως είναι φυσικό κυρίως αθλητές του ΝΟΧ και λίγα ακόμα παιδιά που έχουν σταματήσει. Στον τελικό βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος, ωστόσο στην τελευταία περίοδο παρουσίασε πολύ καλή εικόνα, μειώνοντας τη διαφορά και ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της με μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 8-3, 5-3, 3-9

Διαιτητές: Κυράνης, Ευαγγελινός (Αλυτάρχης: Π. Τρούλος)

Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (Νικόλαος Μαρίνης): Δεβρέλης, Γ.Ζάπρης, Μανθογιάννης 1, Καραλής 2, Λεωνιδάκης 1, Μπατούρ 8, Ανδρικόπουλος 6, Πατσαχάκης, Σπυριδόπουλος, Θ.Ζάπρης 1, Ζαφειρίου 1, Κουβαράς, Χατζημάρκου, Καπιπτσίδης 1, Νιάρχος.

Σχολική ομάδα ΔΔΕ Χανίων (προπονητής: Μάνθος Βουλγαράκης): Ξυφανταράκης, Αυγουστιανάκης 1, Τζογανίδης 1, Χατζάκης 4, Κοξ, Μπότσαρης, Βουλγαράκης, Ζουζούνης 2, Γαλανάκης 1, Κόρακας 6, Κλωθάκης 1, Γεωρβασάκης 2, Μπουζάκης.

Στον αγώνα για τη τρίτη θέση, η 1η Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Δ’ Αθηνών, επικράτησε 17-10 της Σχολικής Ομάδας ΔΔΕ Λάρισας.

Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Ξενοφών Καραλής και καλύτερος τερματοφύλακας ο Αναστάσιος Χατζημάρκου, και οι δύο της πρωταθλήτριας ομάδας.

ΜΕΓΑΛΗ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΒΙΑΚ

Η σχολική ομάδα υδατοσφαίρισης των Χανίων και οι γονείς των αθλητών εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τη MOBIAK και τον κ. Σβουράκη για την πολύτιμη στήριξή τους στη συμμετοχή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Η συμβολή τους συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτή τη σημαντική επιτυχία και αποτελεί παράδειγμα έμπρακτης ενίσχυσης της νέας γενιάς και του αθλητισμού.

Επίσης ευχαριστούν την ΑΝΕΚ Lines και το ΚΤΕΛ Χανίων/Ρεθύμνου για την ουσιαστική στήριξή τους στη μετακίνηση των μαθητών που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα με την παροχή έκπτωσης έκπτωσης 50% στα εισιτήρια.

Τέλος ευχαριστούν και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή, του οποίου η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την εξασφάλιση της συγκεκριμένης διευκόλυνσης.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Οσον αφορά την ανδρική ομάδα ξεκινάει από την Πάτρα την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαϊου (16:00) την υπερπροσπάθεια για παραμονή στην Α1. Απέναντι στον τοπικό ΝΟ Πατρών του… Χανιώτη προπονητή Βασίλη Κουνδουράκη θα προσπαθήσει να σπάσει την έδρα ενώ η ρεβάνς θα γίνει την Πέμπτη 7/5 στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου και αν χρειαστεί 3ο παιχνίδι αυτό ξανά στην Πάτρα την Κυριακή. Οποια ομάδα πετύχει 2 νίκες θα παίξει στη συνέχεια των πλέι άουτ με τον ΟΦΘ (πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη) ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται στην Α2.