menu
14.4 C
Chania
Κυριακή, 3 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Πόλο: Στην 2η θέση η ομάδα των Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στους κορυφαίους της Ελλάδας η σχολική ομάδα υδατοσφαίρισης ΔΔΕ Χανίων
Τη 2η θέση πανελλαδικά κατέκτησε η σχολική ομάδα υδατοσφαίρισης ΔΔΕ Χανίων στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2025-26, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Στον μεγάλο τελικό του Final-4, που διεξήχθη χθες στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα, η ομάδα των Χανίων γνώρισε την ήττα με 21-18 από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα.
Την χανιώτικη ομάδα αποτελούσαν όπως είναι φυσικό κυρίως αθλητές του ΝΟΧ και λίγα ακόμα παιδιά που έχουν σταματήσει. Στον τελικό βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος, ωστόσο στην τελευταία περίοδο παρουσίασε πολύ καλή εικόνα, μειώνοντας τη διαφορά και ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της με μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 8-3, 5-3, 3-9
Διαιτητές: Κυράνης, Ευαγγελινός (Αλυτάρχης: Π. Τρούλος)
Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (Νικόλαος Μαρίνης): Δεβρέλης, Γ.Ζάπρης, Μανθογιάννης 1, Καραλής 2, Λεωνιδάκης 1, Μπατούρ 8, Ανδρικόπουλος 6, Πατσαχάκης, Σπυριδόπουλος, Θ.Ζάπρης 1, Ζαφειρίου 1, Κουβαράς, Χατζημάρκου, Καπιπτσίδης 1, Νιάρχος.
Σχολική ομάδα ΔΔΕ Χανίων (προπονητής: Μάνθος Βουλγαράκης): Ξυφανταράκης, Αυγουστιανάκης 1, Τζογανίδης 1, Χατζάκης 4, Κοξ, Μπότσαρης, Βουλγαράκης, Ζουζούνης 2, Γαλανάκης 1, Κόρακας 6, Κλωθάκης 1, Γεωρβασάκης 2, Μπουζάκης.
Στον αγώνα για τη τρίτη θέση, η 1η Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Δ’ Αθηνών, επικράτησε 17-10 της Σχολικής Ομάδας ΔΔΕ Λάρισας.
Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Ξενοφών Καραλής και καλύτερος τερματοφύλακας ο Αναστάσιος Χατζημάρκου, και οι δύο της πρωταθλήτριας ομάδας.
ΜΕΓΑΛΗ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΒΙΑΚ
Η σχολική ομάδα υδατοσφαίρισης των Χανίων και οι γονείς των αθλητών εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τη MOBIAK και τον κ. Σβουράκη για την πολύτιμη στήριξή τους στη συμμετοχή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Η συμβολή τους συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτή τη σημαντική επιτυχία και αποτελεί παράδειγμα έμπρακτης ενίσχυσης της νέας γενιάς και του αθλητισμού.
Επίσης ευχαριστούν την ΑΝΕΚ Lines και το ΚΤΕΛ Χανίων/Ρεθύμνου για την ουσιαστική στήριξή τους στη μετακίνηση των μαθητών που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα με την παροχή έκπτωσης έκπτωσης 50% στα εισιτήρια.
Τέλος ευχαριστούν και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογερή, του οποίου η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την εξασφάλιση της συγκεκριμένης διευκόλυνσης.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Οσον αφορά την ανδρική ομάδα ξεκινάει από την Πάτρα την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαϊου (16:00) την υπερπροσπάθεια για παραμονή στην Α1. Απέναντι στον τοπικό ΝΟ Πατρών του… Χανιώτη προπονητή Βασίλη Κουνδουράκη θα προσπαθήσει να σπάσει την έδρα ενώ η ρεβάνς θα γίνει την Πέμπτη 7/5 στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου και αν χρειαστεί 3ο παιχνίδι αυτό ξανά στην Πάτρα την Κυριακή. Οποια ομάδα πετύχει 2 νίκες θα παίξει στη συνέχεια των πλέι άουτ με τον ΟΦΘ (πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη) ενώ ο ηττημένος υποβιβάζεται στην Α2.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum