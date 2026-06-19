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Πανελλήνιο πρωτάθλημα βόλεϊ κορασίδων: Νίκη που θα τον φέρει στο βάθρο ψάχνει σήμερα ο Κύδωνας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Για την 3η αγωνιστική της τελικής φάσης του πανελληνίου πρωταθλήματος γυναικών Κ18 στο βόλεϊ η οποία διεξάγεται στη Λάρισα οι κορασίδες του Κύδωνα αντιμετωπίζουν σήμερα τον Ηλυσιακό (4μμ) και μετά τις δύο ήττες με 3-1 θα προσπαθήσουν να πετύχουν τη νίκη που θα τους φέρει στο βάθρο. Χθες όπως και στο πρώτο παιχνίδι με την ΕΑΛ πήραν το 1ο σετ αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Στο πρώτο σετ αν και προηγήθηκε με 4-1 και 14-12 ο χανιώτικος όμιλος βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο καθώς έχανε με 22-24. Ομως τελικά κέρδισε με 27-25.
Αντίθετα στο β’ το 3-0 υπέρ των Χανιωτισσών έγινε 4-9 και 10-16 για να ισοφαρίσουν σε 16-16. Στη συνέχεια πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι το 25-25 αλλά τελικά ήταν η ομάδα της Θεσσαλονίκης που το πήρε με 25-27 ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Στο τρίτο σετ η ΔΕΚΑ ξέφυγε από νωρίς (3-9, 8-15) και έτσι το πήρε με 19-25 μαζί με το προβάδισμα στα σετ. Αλλά και στο 4ο ήταν η ομάδα της Μακεδονίας που πήρε κεφάλι από την αρχή (4-9, 6-11, 19-24) και παρότι ο Κύδωνας μείωσε σε 21-24 τελικά ήταν η Ακαδημία ΔΕΚΑ που πήρε τον επόμενο πόντο και μαζί τη νίκη.
ΑΟ Κύδων – ΔΕΚΑ 1-3
Σετ: 27-25, 25-27, 19-25, 21-25
Διαιτητές: Καλαντζής, Μαυράκης
ΑΟ Κύδων (Χρυσόστομος Κατοίκος): Ε. Μπουρμπάκη, Γ. Μπουρμπάκη, Γιακούμπιετς, Αναστασάκη, Σεληνιωτάκη, Παπαδοπούλου (6άδα), Μανουσάκη (λ), Παλαύρα, Τριπολιτσιώτη, Ιορδανόγλου.

 

ΗΤΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε αργά την Τετάρτη ο Κύδωνας πήρε ξανά το πρώτο σετ αλλά κάτω από… αντίξοες συνθήκες ηττήθηκε με 3-1 από την διοργανώτρια ΕΑ Λάρισας με 3-1.
Σήμερα πέφτει η αυλαία με τις συναντήσεις:
• Κύδων – Ηλυσιακός (16:00)
Διαιτητές: Αθανασόπουλος, Χλωρός
• ΕΑ Λάρισας – Ακαδημία ΔΕΚΑ (18:00)

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