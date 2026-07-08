Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ20: Στη 2η θέση ο Γ.Σ. “Ελ. Βενιζέλος”

■ Έλαμψαν ο Σοφοκλής Χαϊδεμενάκης και ο Ιωάννης Αγκνανγκμέ Μπαντεμπέ

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Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες του Γ.Σ. “Ελευθέριος Βενιζέλος” στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20, σημειώνοντας σημαντικές επιδόσεις, ατομικά ρεκόρ και σπουδαίες διακρίσεις. Συγκεκριμένα κατέκτησαν τρία μετάλλια στους δρόμους -έλαμψαν οι Χαϊδεμενάκης και Αγκνανγκμέ που ανέβηκαν στο βάθρο τόσο ατομικά όσο και με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4×100.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο χανιώτικος όμιλος ήταν αρχικά 3ος στη γενική βαθμολογία αλλά στη συνέχεια ανέβηκε 2ος όταν και πήρε έξτρα βαθμούς από την παρουσία των αθλητών του στο Βαλκανικό πρωτάθλημα.

Χρυσό μετάλλιο

Σοφοκλής Χαϊδεμενάκης – 400 μ. εμπόδια με 54.03

Ασημένιο μετάλλιο

Ομάδα 4×100 μ. Ανδρών με 42.34

Την ομάδα αποτελούσαν οι Βλαμάκης, Αγκνανγκμέ, Ματσαμάκης και Χαϊδεμενάκης.

Χάλκινο μετάλλιο

Ιωάννης Αγκνανγκμέ Μπαντεμπέ – 100 μ.με 10.82

Οι υπόλοιποι αθλητές:

6η θέση:

Αντωνία Μπονάτου – Σφυροβολία με 45.66 μ.

Πλιακίκ Ντάρις – Σφυροβολία με 48.12 μ.

7η θέση:

Ιωάννης Τζολάκης – Επί κοντώ με 4.35 μ.

Βασιλική Σταθοπούλου – 400 μ. εμπόδια με 1:03.52

9η θέση:

Μαρία Ανδρουλάκη – 400 μ. εμπόδια με 1:03.77

10η θέση:

Κωνσταντίνος Πολλάκης – Δισκοβολία με 44.06 μ.

13η θέση:

Σοφία Τσιβουράκη – 200 μ. με 25.46

Κικιόπουλος Κώστας – Δισκοβολία

14η θέση:

Σοφία Τσιβουράκη – 100 μ. με 12.51

17η θέση:

Κυριακή-Νεφέλη Ταρλαμη – Σφυροβολία

16η θέση:

Παρασκευοπουλος Σταματης -Δισκοβολία

20η θέση:

Αναστασάκης Γιάννης – Δισκοβολία

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

“Μπόνους” από το χρυσό

του Γιώργου Φραγκιουδάκη

και την 7η θέση της Μηλιώνη

Στη βαθμολογία του πανελληνίου πρωταθλήματος Κ20 ο Γ.Σ. “Ελευθέριος Βενιζέλος” κατέλαβε αρχικά την 3η θέση με 63 βαθμούς όπως προαναφέραμε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΕΓΑΣ, αποδίδονται επιπλέον βαθμοί στους συλλόγους για αθλητές που απουσιάζουν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα λόγω συμμετοχής τους με την Εθνική Ομάδα. Στην περίπτωση του χανιώτικου συλλόγου, αυτό αφορά τον Γιώργο Φραγκιουδάκη, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη Σφυροβολία στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18, και την Γεωργία Μηλιώνη, η οποία κατέλαβε την 7η θέση στη Σφυροβολία. Οι δύο τους χάρισαν στον Γ.Σ. “Ελευθέριος Βενιζέλος” 14 επιπλέον βαθμούς, ανεβάζοντας τον σύλλογο στην 2η θέση της τελικής βαθμολογίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ20.