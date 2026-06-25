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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρατριάθλου: Ασημένιες οι Εύα Τσιχλάκη/Κατερίνα Τσομπανάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το τμήμα αγωνιστικής ποδηλασίας του Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Αρίων Χανίων, έλαβε μέρος, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρατρίαθλου που διεξήχθη στο  Ο.Α.Κ.Α. την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Η αποστολή αποτελείτο από τις αθλήτριες Εύα Τσιχλάκη και Κατερίνα Τζομπανάκη (οδηγό/πιλότο), που αγωνίστηκαν στην κατηγορία PTVI 1 Γυναικών (αθλήτριες με οπτική αναπηρία)
«Οι αθλήτριες του σωματείου μας δοκιμάστηκαν σε 750μ. κολύμβηση, 20 χλμ. ποδηλασία και 5 χλμ.τρέξιμο και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με συνολικό χρόνο 01:30:43.
Η οικογένεια του Αρίωνα μόνο περήφανη μπορεί να είναι για τις εκπληκτικές επιδόσεις, αλλά κυρίως για τη συμμετοχή της ομάδας.
Εύχεται ολόψυχα στα κορίτσια καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στους αγώνες τους.
Το αθλητικό σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Αρίων Χανίων, ευχαριστεί θερμά την Αθλητική Ομοσπονδία ΕΑΟΜ ΑμεΑ» σημειώνει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου.

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