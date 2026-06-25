Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπότσια: Τρία μετάλλια ο Αρίων Χανίων

Σε μία ακόμα πανελλαδική διοργάνωση συμμετείχε με επιτυχία πριν λίγες μέρες το αγωνιστικό τμήμα του Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες “Αρίων Χανίων”. Συγκεκριμένα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Boccia 2026 που έλαβε χώρα στην Αθήνα και στο κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς στα Ανω Λιόσια.

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Το χανιώτικο σωματείο κατέκτησε 3 συνολικά μετάλλια (1 αργυρό και δύο χάλκινα) στα ατομικά αγωνίσματα.

Ειδικότερα οι διακρίσεις ήρθαν με την Μαρία Γιακουμάκη και την Αλεξάνδρα Παπαδομανωλάκη στην κατηγορία BC1 στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα και τον Γιώργο Καλαϊτζιδάκη στην κατηγορία BC4 στην τρίτη θέση.

Η αποστολή του σωματείου αποτελούνταν από:

Αθλητές: Βολάνη Βαγγέλη, Γιακουμάκη Μαρία, Κυρούση Θάνο, Νικολουδάκη Δημήτρη, Παπαδομανωλάκη Αλεξάνδρα, Δαράκη Ελπίδα, Καλαϊτζιδάκη Γιώργος, Κουμπιάδη Στέλλα, Μπλαζάκη Αννα, Στρατάκη Σταύρο, Στυλιανακάκη Γεράσιμο.

Την Βάσω Πανδή ως αρχηγό αποστολής.

Τον Κυριάκο Κουτσουπάκη ως προπονητή

Και από τους συνοδούς: Βαρδάκη Αντώνη, Ροδολάκη Σπυριδούλα, Σχουλίδου Ελένη, Καψάλη Σταυρούλα, Μαχαιρίδη Φιντία, Θεοδοσιάδου Μαρία, Κανιαδάκη Στέλλα, Ντώνα Αγελική, Σειραδάκη Γιάννη, Πανδή Κατερίνα

Οπως σημειώνει μεταξύ άλλων το σωματείο: «Η αγαπημένη μας ομάδα, μας έκανε για άλλη μία φορά περήφανους όχι μόνο για την εξαιρετικά επιτυχημένη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα, αλλά και για το ομαδικό πνεύμα που αποδεικνύεται ότι κατέχουν σε ισχυρότατο βαθμό και που ξεπερνά αποτελεσματικά όλα τα εμπόδια…

Αρωγοί σε όλη την πορεία της προσπάθειάς τους, η ομοσπονδία μας Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρίες ΕΑΟΜ ΑμεΑ, η ΑΝΕΚ Lines- Attica Group, αλλά οι γονείς και κηδεμόνες των αθλητών μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν πάντα, τη συμπαράσταση και την έμπρακτη στήριξή τους».