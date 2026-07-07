Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπιτς Χάντμπολ: Ο Ιδομενέας Γαλατά το πρώτο τουρνουά

Ο Ιδομενέας Γαλατά κατέκτησε το πρώτο τουρνουά για το 27ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Handball ανδρών “Sand Storm 2026 Αspropyrgos Beach Handball Tournament” που διοργάνωσε ο ΑΣΟΔ Ασπρόπυργος με την συμβολή του Δήμου Ασπροπύργου, με δεύτερη την περσινή πρωταθλήτρια του Απόλλωνα Σταυρούπολης.

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Στον τελικό νίκησε με τον Απόλλωνα Σταυρούπολης με 2-0, ενώ 3η αναδείχθηκε η ομάδα του Ασπρόπυργου νικώντας τον Δία Μοσχάτου με 2-1 σετ.

Τελικός

• Ιδομενέας- Απόλλων Σταυρούπολης 2-0 (18-16, 25-16)

Διαιτήτευσαν Ζήσης-Μπράμου.

Ιδομενέας: Σαμαράς Αλέξιος, Στάθης Μιχαήλ, Παπαδάκης Εμμανουήλ, Χουτόπουλος Παντελεήμων, Παντελάκης Γεώργιος, Ρούσσος Μιχαήλ, Μαυρομμάτης Γεώργιος.

Απόλλων Σταυρούπολης: Τσαλίκης, Κολεζάκης, Παπανικολάου, Καραμαγκέλας, Χατζηπαυλής, Γιαννακόπουλος, Ελοζιέουα, Γεωργίου.

Μικρός Τελικός

• Δίας Μοσχάτου- ΑΣΟΔ Ασπροπύργου 1-2 (21-20, 12-22, 6-8)

Διαιτήτευσαν Κουλαμπάς-Φουσέκας.

Δίας Μοσχάτου: Παπαδημητρίου, Τηνικαός, Ιωάν.Χήνος, Καμπουρέλης, Μαυρομάτης, Σοφικίτης, Ζ.Ε.Χήνος

ΑΣΟΔ Ασπροπύργου: Συμεωνίδης, Ελ.Μπούτος, Κεδέρης, Ξυχαρίδης, Αποστολόπουλος, Ηλιόπουλος, Κουμαραδέλης, Παπαδόπουλος, Παπαδιονυσίου, Π. Μπούτος.

Ολα τα παιχνίδια του Ιδομενέα στο Sand Storm 2026 Αspropyrgos Beach Handball Tournament:

Ομιλος

• Απόλλων Σταυρούπολης – Ιδομενέας 1-2 (21-16, 10-20, 4-6)

• Ιδομενέας – Δίας Μοσχάτου 2-0 (22-20, 22-16)

• Ιδομενέας – ΑΣΟΔ Ασπροπύργου 2-0 (21-18, 25-23)

Βαθμολογία (3 αγώνες)

1. Ιδομενέας Γαλατά 6-1 6

2. Απόλλων Σταυρούπολης 4-2 4

3. ΑΣΟΔ Ασπροπύργου 3-4 2

4. Δίας Μοσχάτου 0-6 0

Ημιτελικός

• Ιδομενέας – ΔΙΑΣ Μοσχάτου 2-1 (21-20, 17-18, 7-2)

Τελικός

• Ιδομενέας – Απόλλων Σταυρούπολης 2-0 (18-16, 25-16)

Η Επιτροπή Beach Handball της ΟΧΕ τίμησε για τη διοργάνωση το Δήμαρχο Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία και τον Πρόεδρο του ΑΣΟΔ Ασπροπύργου Νίκο Ματθαίου.

Τις απονομές έκαναν ο Δήμαρχος Γιάννης Ηλίας, το μέλος του Δ.Σ. της ΟΧΕ Χάρης Μάλλιος, το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΟΧΕ Ελπίδα Μπιτχαβά, τα μέλη της Επιτροπής Beach Handball Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, Χρήστος Κολεζάκης, ο διοργανωτής του τουρνουά Νίκος Ματθαίου, οι διεθνείς παρατηρητές Γεράσιμος Σκλαβενίτης, Πέτρος Θεοδοσίου και ο καλλιτέχνης Γιώργος Τσαλίκης

Επόμενος σταθμός για το 27ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Handball ανδρών-γυναικών, το 2ο τουρνουά και 13ο Κύπελλο Ελλάδος

στις 11-12 Ιουλίου 2026: Altion Tonovit- Preveza Beach Handball 2026 (Παραλία Λούτσας)

Η Νέα Ιωνία πρώτη στις γυναίκες

Η Νέα Ιωνία νίκησε τους Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης με 2-1 στο τελικό του πρώτου τουρνουά για το 27ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Handball γυναικών «Sand Storm 2026 Αspropyrgos Beach Handball Tournament» και κατέκτησε την πρώτη θέση με δεύτερη την ομάδα των Κυκλώπων.

Στον μικρό τελικό η Αναγέννηση Άρτας πήρε την 3η θέση νικώντας τον ΑΣΟΔ Ασπροπύργου με 2-0.