Πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ κωφών: Επέστρεψαν στην κορυφή Μίνωας και Ερηνάκης

Mε ιδιαίτερη επιτυχία και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο ολοκληρώθηκαν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης Κωφών ανδρών και γυναικών, που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφάδας “Οδυσσέας Παπαδόπουλος”.

Στο πρωτάθλημα των ανδρών, πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Αθλητικός Σύλλογος Κωφών Κρήτης “Μίνωας”, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά τη διακοπή, την περυσινή χρονιά, ενός εντυπωσιακού σερί έξι συνεχόμενων τίτλων, το οποίο είχε διακόψει ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Κωφών Μακεδονίας “ΑΠΟΚΜ”. Βασικό στέλεχος των πρωταθλητών για μία ακόμα χρονιά ο Χανιώτης Γιάννης Ερηνάκης που αγωνίζεται και στο παγκρήτιο πρωτάθλημα ως αθλητής της Αθλητικής Ενωσης Πλατανιά.

Στις γυναίκες, τον τίτλο κατέκτησε ο Παναρκαδικός Αθλητικός Όμιλος Κωφών “Μοριάς”, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία στο άθλημα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ανδρες

• ΑΠΟΚΜ – ΠΑΟΚ“Μοριάς” 63-77

• ΑΣΚ Κρήτης “Μίνωας” – ΑΠΟΚΜ 94-60

Τελικός

• ΠΑΟΚ “Μοριάς” – ΑΣΚ Κρήτης “Μίνωας” 88-100

Γυναίκες

• Α.Σ. Κωφών Β. Ελλάδος – ΠΑΟΚ “Μοριάς” 67-78

Το διήμερο των αγώνων ανέδειξε το υψηλό επίπεδο και τη δυναμική ανάπτυξης του αθλήματος, με έντονο ανταγωνισμό, αγωνιστικό πάθος και εξαιρετικό φίλαθλο πνεύμα.

Η ΑΕΠ συγχαίρει Ερηνάκη:

Για την επιτυχία αυτή η ΑΕ Πλατανιά συγχαίρει τον μπασκετμπολίστα της:

«Ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο Γλυφάδας το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κωφών. Τον τίτλο στους άνδρες κατέκτησε η ομάδα του Μίνωα, στην σύνθεση του οποίου βρίσκονταν ο αθλητής μας Γιάννης Ερηνάκης. Γιάννη συγχαρητήρια»