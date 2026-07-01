menu
31.7 C
Chania
Τετάρτη, 1 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ κωφών: Επέστρεψαν στην κορυφή Μίνωας και Ερηνάκης

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Mε ιδιαίτερη επιτυχία και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο ολοκληρώθηκαν τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καλαθοσφαίρισης Κωφών ανδρών και γυναικών, που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφάδας “Οδυσσέας Παπαδόπουλος”.
Στο πρωτάθλημα των ανδρών, πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Αθλητικός Σύλλογος Κωφών Κρήτης “Μίνωας”, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά τη διακοπή, την περυσινή χρονιά, ενός εντυπωσιακού σερί έξι συνεχόμενων τίτλων, το οποίο είχε διακόψει ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Κωφών Μακεδονίας “ΑΠΟΚΜ”. Βασικό στέλεχος των πρωταθλητών για μία ακόμα χρονιά ο Χανιώτης Γιάννης Ερηνάκης που αγωνίζεται και στο παγκρήτιο πρωτάθλημα ως αθλητής της Αθλητικής Ενωσης Πλατανιά.
Στις γυναίκες, τον τίτλο κατέκτησε ο Παναρκαδικός Αθλητικός Όμιλος Κωφών “Μοριάς”, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία στο άθλημα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ανδρες
• ΑΠΟΚΜ – ΠΑΟΚ“Μοριάς” 63-77
• ΑΣΚ Κρήτης “Μίνωας” – ΑΠΟΚΜ 94-60
Τελικός
• ΠΑΟΚ “Μοριάς” – ΑΣΚ Κρήτης “Μίνωας” 88-100
Γυναίκες
• Α.Σ. Κωφών Β. Ελλάδος – ΠΑΟΚ “Μοριάς” 67-78
Το διήμερο των αγώνων ανέδειξε το υψηλό επίπεδο και τη δυναμική ανάπτυξης του αθλήματος, με έντονο ανταγωνισμό, αγωνιστικό πάθος και εξαιρετικό φίλαθλο πνεύμα.
Η ΑΕΠ συγχαίρει Ερηνάκη:
Για την επιτυχία αυτή η ΑΕ Πλατανιά συγχαίρει τον μπασκετμπολίστα της:
«Ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο Γλυφάδας το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κωφών. Τον τίτλο στους άνδρες κατέκτησε η ομάδα του Μίνωα, στην σύνθεση του οποίου βρίσκονταν ο αθλητής μας Γιάννης Ερηνάκης. Γιάννη συγχαρητήρια»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum