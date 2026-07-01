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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 Στίβου: Πρωταγωνιστές με 5 μετάλλια οι αθλητές του Γ.Σ. “Ελ. Βενιζέλος”

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
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Με σπουδαίες εμφανίσεις, μετάλλια, ατομικά ρεκόρ και μια μεγάλη διεθνή πρόκριση ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 για τον Γ.Σ. “Ελευθέριος Βενιζέλος”.
Συγκεκριμένα οι αθλητές του χανιώτικου συλλόγου κατέκτησαν δύο ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια στην Πάτρα, ενώ άλλες δύο αθλήτριες έχασαν για λίγο το βάθρο μένοντας 4ες στις ρίψεις. Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ασημένια μετάλλια
• Σοφοκλής Χαϊδεμενάκης – 2η θέση στα 400 μ. εμπόδια με 54.67, πετυχαίνοντας το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι της Ιταλίας και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στην Εθνική Ομάδα.
• Κωνσταντίνος Πολλάκης – 2η θέση στη Δισκοβολία με 52.06 μ. (Νέο Ατομικό Ρεκόρ).

Χάλκινα μετάλλια
• Γεωργία Μηλιώνη – 3η θέση στη Σφυροβολία με 57.38 μ.
• Γιώργος Φραγκιουδάκης – 3η θέση στη Σφυροβολία με 67.94 μ. (Νέο Ατομικό Ρεκόρ).
• 4×100 μ. Αγοριών – 3η θέση με 43.41. Συμμετείχαν οι Θεοχάρης Δουκάκης, Σοφοκλής Χαϊδεμενάκης, Νεκτάριος Ματσαμάκης και Μάριος Βλαμάκης.

4η θέση
• Μαρία Αβετσιάν – 4η στη Δισκοβολία με 37.56 μ. (Νέο Ατομικό Ρεκόρ) και 1η αθλήτρια της κατηγορίας Κ16.
• Αντωνία Μπονάτου – 4η στη Σφυροβολία με 55.76 μ.
Οι υπόλοιποι αθλητές και οι θέσεις που κατέλαβαν:
• Κωνσταντίνος Κικιόπουλος – 7ος στη Δισκοβολία με 45.23 μ.
• Ντάρις Πλιάκικ – 7ος στη Σφυροβολία με 52.63 μ.
• Μαρία Ανδρουλάκη – 8η στα 400 μ. εμπόδια με 1:04.64
• Βασιλική Σταθοπούλου – 9η στα 400 μ. εμπόδια με 1:04.83
• Ιωάννης Αναστασάκης – 9ος στη Δισκοβολία με 42.70 μ.
• Ιωάννης Βλοντάκης – 10ος στο Ύψος με 1.80 μ.
• Μαρία Κασσελάκη – 11η στη Σφυροβολία με 49.77 μ.
• Αλέξανδρος Κουλιεράκης – 11ος στο Ύψος με 1.75 μ.
• Μάριος Βλαμάκης – 15ος στα 100 μ. με 11.42
• Νεφέλη Ταρλάμη – 19η στη Σφυροβολία.
• 4×400 μ. Κοριτσιών – 17η θέση με 4:10.06
•Κατερίνα Πασιουρα 34η Τριπλούν
Οπως σημειώνουν από το σύλλογο:«Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, καθώς και στους προπονητές τους, για τη σκληρή δουλειά και τις εξαιρετικές εμφανίσεις. Η οικογένεια του Γ.Σ. Ελευθέριος Βενιζέλος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να μας κάνει υπερήφανους!»

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