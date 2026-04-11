Πανελλήνιο πρωτάθλημα: Δυναμική παρουσία των αθλητών του ΟΑΧ

1 από 2

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των αθλητών του ΟΑΧ, Μαρκουλάκη Φάνη και Τζούγκαρη Μάνου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων 2025-2026, το οποίο διεξήχθη από το Σάββατο 4 έως και τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» στην Αλεξανδρούπολη.

Με την παρουσία του στο πρωτάθλημα, ο Φάνης Μαρκουλάκης διατήρησε τη θέση Νο1 στην Ελλάδα στις κατηγορίες Παίδων και Παμπαίδων, ενώ ανέβηκε στο Νο14 της πανελλήνιας κατάταξης Εφήβων, και ο Μάνος Τζούγκαρης ανέβηκε στο νούμερο 3 στην κατάταξη των Παίδων.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε τα κορυφαία ταλέντα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης έως 19 ετών, προσφέροντας αγώνες υψηλού επιπέδου και έντονες συγκινήσεις.

Στο ομαδικό, οι δύο αθλητές πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία στη φάση των ομίλων, κατακτώντας την πρώτη θέση με νίκες απέναντι στον ΑΣ Πέρα Θεσσαλονίκης (3-0), την Αθηνά Μαγκουφάνας (3-1) και τις Σάρισες Φλώρινας (3-0).

Στη φάση των knock out, προκρίθηκαν στην τετράδα επικρατώντας του ΟΕΑ Θεσσαλονίκης με 3-2, ενώ στον ημιτελικό ηττήθηκαν από την ομάδα του Ταύρου με 3-1, κατακτώντας την 3η θέση.

Στο ατομικό και οι δύο αθλητές κατέλαβαν την πρώτη θέση στους ομίλους τους (σε σύνολο τεσσάρων αθλητών ανά όμιλο), εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16».

Ο Μαρκουλάκης Φάνης αποκλείστηκε από τον Νο2 της διοργάνωσης Κούτρα, ενώ ο Τζούγκαρης Μάνος ηττήθηκε από τον Νο7 Βατσακλή.

Στο μικτό διπλό, ο Μαρκουλάκης Φάνης μαζί με την Τάσσου Ελπίδα έφτασαν έως την προημιτελική φάση (8άδα), γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με 3-2 σετ από τους Κούτρα-Μιχάλαρου.

Ο Τζούγκαρης Μάνος, αγωνιζόμενος στο διπλό με τον Σαργιάνη, έφτασε έως τη φάση των «16», όπου ηττήθηκαν από τους Κιοσέογλου-Φουσέκη με 3-1 σετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο αθλητές είναι ηλικιακά μικρότεροι της κατηγορίας των Εφήβων, με τον Μαρκουλάκη να αγωνίζεται δύο κατηγορίες κάτω και τον Τζούγκαρη μία, γεγονός που καθιστά την επιτυχία τους ακόμη πιο σημαντική.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Όμιλου «η εξαιρετική πορεία των αθλητών αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και καθοδήγησης από τον προπονητή τους, Αγγελίδη Μιχάλη, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην αγωνιστική και προσωπική τους εξέλιξη»

Τέλος, ο ΟΑΧ συγχαίρει θερμά τους αθλητές και τον προπονητή τους για την προσπάθεια και τις διακρίσεις τους και εύχεται ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον.