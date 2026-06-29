Πανελλήνιο αγώνες ποδηλασίας Μάστερ: Δύο χρυσά ο Ζεντέλης του Τάλω

Με εξαιρετικές εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητών του ΠΟ Τάλω ANEK Lines στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μάστερ Αντοχής που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό τους επίπεδο και την άριστη προετοιμασία τους.

Στην κατηγορία Μάστερ Β, οι Χανιώτες κυριάρχησαν στον αγώνα, με τον Γιάννη Ζεντέλη να κατακτά επάξια την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, έπειτα από άψογη συνεργασία με τον συναθλητή του Λακιωτάκη Σπύρο οποίος τερμάτισε στη 2η θέση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και χαρίζοντας στον Τάλω το εντυπωσιακό “1-2” της κατηγορίας. Εξίσου σπουδαία ήταν η παρουσία των αθλητών του Τάλω στην κατηγορία Μάστερ Γ, όπου τα μετάλλια κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και στο τελικό σπριντ. Ο Ευθύμης Κυριακόπουλος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, τερματίζοντας 2ος, ενώ ο Μάνος Μαραγκουδάκης ανέβηκε επίσης στο βάθρο, κατακτώντας την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Πολύ θετική ήταν και η παρουσία του Βασίλη Φραγκιουδάκη, ο οποίος στην πρώτη του συμμετοχή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Στην κατηγορία των γυναικών, η Κατερίνα Τζομπανάκη πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση για τον χανιώτικο σύλλογό, τερματίζοντας στη 2η θέση και κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, έπειτα από έναν εξαιρετικό αγώνα.

Ο ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ 8Η ΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Την πρώτη μέρα ο Γιάννης Ζεντέλης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης, κατακτώντας τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας για 8η φορά στις κατηγορίες Masters Α και Β. Μάλιστα, με μοναδική εξαίρεση το 2024, ο Χανιώτης αθλητής έχει αναδειχθεί νικητής στον “αγώνα της αλήθειας”, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται η ατομική χρονομέτρηση, οκτώ συνεχόμενες φορές που συμμετείχε, επίδοση που αποδεικνύει τη σταθερότητα, την αγωνιστική του ποιότητα και τη διαχρονική του υπεροχή. Όλα αυτά αποκτούν μεγαλύτερη αξία και αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του με τον τρόπο που κατάφερε να επανέλθει μετά τον εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό του. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Δημήτρη Ροβάκη, ο οποίος πραγματοποίησε έναν πολύ δυνατό αγώνα και κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία Masters Γ, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση για τον σύλλογό μας. Στην απαιτητική κατηγορία των Ανδρών και μεταξύ υψηλού επιπέδου αθλητών, ο Πανηγυρακης Γιάννης ήταν 7ος με αξιόλογη επίδοση χρόνου, ενώ ο αειθαλής Κτιστακης Γιάννης είχε μια δυνατή παρουσία στην κατηγορία των Μάστερ Δ. «Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της άριστης συνεργασίας των αθλητών μας, οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια τον σύλλογό μας και μας γέμισαν υπερηφάνεια. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας για την αγωνιστικότητά τους και τις σπουδαίες διακρίσεις τους. Ευχόμαστε να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση και να μας χαρίσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον» σημειώνει ο Τάλως.