menu
24.4 C
Chania
Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Πανελλήνιο αγώνες ποδηλασίας Μάστερ: Δύο χρυσά ο Ζεντέλης του Τάλω

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με εξαιρετικές εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητών του ΠΟ Τάλω ANEK Lines στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μάστερ Αντοχής που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό τους επίπεδο και την άριστη προετοιμασία τους.

Στην κατηγορία Μάστερ Β, οι Χανιώτες κυριάρχησαν στον αγώνα, με τον Γιάννη Ζεντέλη να κατακτά επάξια την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, έπειτα από άψογη συνεργασία με τον συναθλητή του Λακιωτάκη Σπύρο οποίος τερμάτισε στη 2η θέση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και χαρίζοντας στον Τάλω το εντυπωσιακό “1-2” της κατηγορίας. Εξίσου σπουδαία ήταν η παρουσία των αθλητών του Τάλω στην κατηγορία Μάστερ Γ, όπου τα μετάλλια κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και στο τελικό σπριντ. Ο Ευθύμης Κυριακόπουλος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, τερματίζοντας 2ος, ενώ ο Μάνος Μαραγκουδάκης ανέβηκε επίσης στο βάθρο, κατακτώντας την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Πολύ θετική ήταν και η παρουσία του Βασίλη Φραγκιουδάκη, ο οποίος στην πρώτη του συμμετοχή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Στην κατηγορία των γυναικών, η Κατερίνα Τζομπανάκη πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση για τον χανιώτικο σύλλογό, τερματίζοντας στη 2η θέση και κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, έπειτα από έναν εξαιρετικό αγώνα.

Ο ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ 8Η ΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Την πρώτη μέρα ο Γιάννης Ζεντέλης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης, κατακτώντας τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας για 8η φορά στις κατηγορίες Masters Α και Β. Μάλιστα, με μοναδική εξαίρεση το 2024, ο Χανιώτης αθλητής έχει αναδειχθεί νικητής στον “αγώνα της αλήθειας”, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται η ατομική χρονομέτρηση, οκτώ συνεχόμενες φορές που συμμετείχε, επίδοση που αποδεικνύει τη σταθερότητα, την αγωνιστική του ποιότητα και τη διαχρονική του υπεροχή. Όλα αυτά αποκτούν μεγαλύτερη αξία και αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του με τον τρόπο που κατάφερε να επανέλθει μετά τον εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό του. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Δημήτρη Ροβάκη, ο οποίος πραγματοποίησε έναν πολύ δυνατό αγώνα και κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία Masters Γ, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση για τον σύλλογό μας. Στην απαιτητική κατηγορία των Ανδρών και μεταξύ υψηλού επιπέδου αθλητών, ο Πανηγυρακης Γιάννης ήταν 7ος με αξιόλογη επίδοση χρόνου, ενώ ο αειθαλής Κτιστακης Γιάννης είχε μια δυνατή παρουσία στην κατηγορία των Μάστερ Δ. «Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της άριστης συνεργασίας των αθλητών μας, οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια τον σύλλογό μας και μας γέμισαν υπερηφάνεια. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας για την αγωνιστικότητά τους και τις σπουδαίες διακρίσεις τους. Ευχόμαστε να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση και να μας χαρίσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον» σημειώνει ο Τάλως.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum