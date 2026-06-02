Πανελλήνιες: Τα θέματα των μαθηματικών στα ΕΠΑΛ – Σχολιασμός από τα φροντιστήρια «εν τάξη»

Τα θέματα για τα ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες και στο μάθημα των Μαθηματικών, δίνουν στη δημοσιότητα τα φροντιστήρια εν τάξη.

Σχολιάζοντας πως «οι μαθητές εξετάστηκαν σήμερα στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑΛ σε θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας και με ιδιαίτερες απαιτήσεις κυρίως στο θέμα Δ. Αναλυτικότερα:

Θέμα Α: Κλασικό θέμα θεωρίας με μοναδική διαφοροποίηση το γεγονός ότι ζητήθηκαν δύο ορισμοί αντί για έναν.

Θέμα Β: Εξετάζει βασικές έννοιες διαφορικού λογισμού, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Θέμα Γ: Άσκηση στατιστικής με έμφαση στην χρήση τύπων και χωρίς δυσκολίες στις πράξεις. Θέμα Δ: Μαθηματικό πρόβλημα, που απαιτούσε καλή κατανόηση των μαθηματικών εννοιών σε Διαφορικό Λογισμό και Γεωμετρία με αρκετές δυσκολίες στα ερωτήματα Δ3 και Δ4»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α

Α1. Έστω x 1 , x 2 , …, x m οι τιμές μίας μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν, όπου κ, ν μη μηδενικοί φυσικοί αριθμοί με κ ≤ ν. Για τη σχετική συχνότητα f i της τιμής x i , i = 1, 2, … , κ να αποδείξετε ότι:

f 1 + f 2 +⋯ + f m = 1

Μονάδες6

Α2. Να διατυπώσετε τον ορισμό της διαμέσου (δ) ενός δείγματος ν

παρατηρήσεων.

Μονάδες4

Α3. Έστω μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α και Β το σύνολο των x ∈ Α, στα οποία η f είναι παραγωγίσιμη. Πώς ορίζεται η συνάρτηση της πρώτης παραγώγου της f;

Μονάδες5

Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το εύρος θεωρείται αξιόπιστο μέτρο διασποράς.

β. Αν για μία συνάρτηση f ισχύουν f ‘(x 0 ) = 0 για x 0 ∈ (α, β), f ‘(x) > 0 στο (α, x 0 ) και f ‘(x) < 0 στο (x 0 , β), τότε η f παρουσιάζει στο διάστημα (α, β) μέγιστο στη θέση x = x 0 .

γ. Το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση των τιμών μίας ποιοτικής μεταβλητής.

ε. Σε ένα ιστόγραμμα συχνοτήτων το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από το πολύγωνο συχνοτήτων και τον οριζόντιο άξονα είναι ίσο με το μέγεθος ν του δείγματος.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Δίνεταιησυνάρτηση:

3

f(x) = 1 x3 — x2 — 3x + 1, όπου x ∈ ℝ

Β1. Να βρείτε την παράγωγο f ‘(x).

Μονάδες4

Β2. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία (μον. 6) και να βρείτε το είδος και την τιμή των ακροτάτων (μον. 4).

Μονάδες10

Β3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο A(0, f(0)).

Μονάδες6

Δ4. Να υπολογίσετε το όριο

Π‘(x)

lim

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑΤΟΥΣΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

