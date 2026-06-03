Πανελλήνιες: Τα θέματα σε Αρχαία, Βιολογία και Μαθηματικά και ο σχολιασμός από τα φροντιστήρια “Εν τάξη”

Τα θέματα στις Πανελλήνιες και στα μαθήματα των Αρχαίων, Βιολογίας και Μαθηματικών, δίνουν στη δημοσιότητα τα φροντιστήρια εν τάξη.

Αναλυτικά τα θέματα στα Αρχαία δείτε τα εδώ

Στα Μαθηματικά εδώ

Στη Βιολογία εδώ

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ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα αρχαία ελληνικά αποτελούν πάντα ένα μάθημα που παραδοσιακά δυσκολεύει τους μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία ενότητα του διδαγμένου, συγκεκριμένα την 13η από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη , με βασικά ζητούμενα και ένα απαιτητικό παράλληλο κείμενο λόγω του ακαδημαικού του ύφους. Το αδίδακτο κείμενο είναι δικανικός λόγος του ρήτορα Λυσία με ποικιλία ζητουμένων στην γραμματική και το συντακτικό που απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους υποψήφιους.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και εξέταζαν μεγάλο μέρος της ύλης, ενώ έκρυβαν σε κάποια ερωτήματα δυσκολίες που οι μαθητές για να τις ξεπεράσουν θα έπρεπε να ήταν καλά προετοιμασμένοι και να έχουν την δυνατότητα να συνδυάσουν διάφορες έννοιες από τον Διαφορικό και τον Ολοκληρωτικό Λογισμό. Τα ερωτήματα Β4, Γ3 και Δ4 κρίνονται ως αρκετά απαιτητικά.

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα φετινά θέματα στη Βιολογία Προσανατολισμού ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, με μεγάλο όγκο και σαφή προσανατολισμό στην κριτική σκέψη. Εξετάστηκαν ζητήματα από όλα σχεδόν τα κεφάλαια, απαιτώντας σφαιρική και βαθιά γνώση. Το Γ1 και συνολικά το Θέμα Δ αποτέλεσαν τα μεγάλα «αγκάθια» της εξέτασης. Απαιτούσαν σύνθετη σκέψη, εξαιρετική συνδυαστική ικανότητα και ψυχραιμία.