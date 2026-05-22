Πανελλήνιες Εξετάσεις – Πώς η σωστή διαχείριση χρόνου και άγχους µπορεί να κάνει τη διαφορά

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν, αδιαµφισβήτητα, µία από τις πιο απαιτητικές και αγχωτικές περιόδους όχι µόνο για τον έφηβο, αλλά και για όλη την οικογένεια.

Το διάβασµα, η πίεση χρόνου, οι προσδοκίες και η αβεβαιότητα για το µέλλον συχνά δηµιουργούν ένα φορτισµένο κλίµα που επηρεάζει τόσο την απόδοση όσο και την ψυχική ευεξία των µαθητών. Είναι σηµαντικό, ωστόσο, να κατανοήσουµε ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι έφηβοι βιώνουν αυτή τη διαδικασία έχει και νευροβιολογική βάση. Κατά την εφηβεία, ο εγκέφαλος βρίσκεται ακόµη σε στάδιο ανάπτυξης. Η αµυγδαλή, περιοχή που σχετίζεται µε την έκφραση συναισθήµατος και τον αυθορµητισµό, υπερλειτουργεί, ενώ ο προµετωπιαίος φλοιός, που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη λογικής σκέψης, µακροπρόθεσµου σχεδιασµού και κριτικής ικανότητας, δεν έχει ακόµη ωριµάσει πλήρως. Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί έφηβοι δυσκολεύονται να δουν τις Πανελλήνιες ως µία µόνο φάση ζωής και, συχνά, τις αντιλαµβάνονται ως µία και µοναδική ευκαιρία επιτυχίας.

Η σωστή οργάνωση µειώνει το άγχος

Ένα από τα συχνότερα λάθη των µαθητών είναι ότι προσπαθούν να διαβάσουν «όλα τα µαθήµατα µαζί» χωρίς συγκεκριµένο πλάνο. Αυτό συνήθως οδηγεί σε σύγχυση, κόπωση και αναβλητικότητα.

Η δηµιουργία ενός εβδοµαδιαίου προγράµµατος βοηθά τον µαθητή:

να οργανώσει καλύτερα την ύλη,

να θέσει προτεραιότητες,

να νιώθει µεγαλύτερο έλεγχο της κατάστασης,

και να µειώσει την ψυχολογική πίεση.

Το πρόγραµµα δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητικό ή αυστηρό. Χρειάζεται να είναι ρεαλιστικό. Άλλωστε, οι µικροί και ξεκάθαροι στόχοι βοηθούν περισσότερο από τα υπερβολικά απαιτητικά πλάνα που τελικά εγκαταλείπονται γρήγορα.

Ουσιαστικό διάβασµα

Η πολύωρη συνεχόµενη µελέτη δεν σηµαίνει απαραίτητα και καλύτερη απόδοση. Ο εγκέφαλος χρειάζεται διαλείµµατα για να διατηρεί τη συγκέντρωση και τη µνήµη.

Μία αποτελεσµατική πρακτική είναι ανά 45-50 λεπτά συγκεντρωµένης µελέτης, 10 λεπτά διαλείµµατος (τεχνική Pomodoro).

Επίσης, η αποµάκρυνση κινητού τηλεφώνου και η αποχή από το σκρολάρισµα στα social media κατά τη διάρκεια του διαβάσµατος βοηθούν σηµαντικά στη συγκέντρωση. Έρευνες δείχνουν ότι η συνεχής εναλλαγή προσοχής αυξάνει την πνευµατική κόπωση και µειώνει την αποδοτικότητα.

Το άγχος δεν είναι πάντα εχθρός

Πολλοί µαθητές φοβούνται το άγχος τους και θεωρούν ότι πρέπει να το «εξαφανίσουν». Στην πραγµατικότητα, ένα φυσιολογικό επίπεδο άγχους µπορεί να λειτουργήσει κινητοποιητικά και να βοηθήσει στην προσπάθεια.

Το πρόβληµα εµφανίζεται όταν το άγχος γίνεται υπερβολικό και συνοδεύεται από:

αρνητικές σκέψεις, αϋπνία, ψυχοσωµατικά συµπτώµατα (πονόκοιλος, κλπ.) εκνευρισµό, αίσθηµα αποτυχίας πριν ακόµη δοθεί η µάχη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθούν: οι µικροί καθηµερινοί στόχοι, οι σωστές ανάσες και τα σύντοµα διαλείµµατα, η φυσική άσκηση, ο επαρκής ύπνος, σωστή διατροφή (σταθερά γεύµατα, ενυδάτωση) και η συζήτηση µε πρόσωπα εµπιστοσύνης.

Οι µαθητές χρειάζεται να έχουν κατά νου ότι οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι µεν σηµαντικές, αλλά δεν καθορίζουν ολόκληρη την αξία ή το µέλλον ενός ανθρώπου.

Ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός

Συχνά οι γονείς βιώνουν εξίσου έντονο άγχος µε τα παιδιά τους. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, µπορεί να µεταφέρουν αυτή την πίεση µέσα στο σπίτι.

Αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι µαθητές αυτή την περίοδο δεν είναι η συνεχής υπενθύµιση του διαβάσµατος, αλλά:

σταθερότητα, ενθάρρυνση, ψυχραιµία, και αίσθηση ασφάλειας.

Μερικές χρήσιµες πρακτικές για τους γονείς είναι:

να αποφεύγουν τις συνεχείς συγκρίσεις µε άλλα παιδιά, να αναγνωρίζουν την προσπάθεια και όχι µόνο το αποτέλεσµα, να διατηρούν ήρεµο οικογενειακό κλίµα, να ενθαρρύνουν τα διαλείµµατα και τον ύπνο, και να ακούν χωρίς άµεση κριτική ή πίεση.

Η φράση «διάβασε περισσότερο» σπάνια βοηθά έναν ήδη πιεσµένο µαθητή. Αντίθετα, µεγαλύτερη αξία έχει το «είµαι εδώ για να σε στηρίξω».

Oι Πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι η µόνη λύση

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι µία επιλογή για µετά το Λύκειο και όχι η µοναδική. Επίσης, η εισαγωγή σε µία σχολή είναι µόνο το πρώτο βήµα και όχι το τελικό. ∆ηλαδή, µετά τη σχολή µπορώ να τελειώσω ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα, ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα εξειδίκευσης που θα µε βοηθήσουν να ακολουθήσω µία διαφορετική πορεία από τη στερεοτυπική που µπορεί αν έχω από τη σχολή µου. ∆ηλαδή, ένας πχ. φιλόλογος που δεν του αρέσει ο τοµέας της εκπαίδευσης µπορεί µέσω ενός προγράµµατος στο Marketing να βρεθεί στο αντίστοιχο επαγγελµατικό περιβάλλον.

*Ο Αριστείδης Λορέντζος είναι ψυχολόγος – σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Μ.Sc.)