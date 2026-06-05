Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική και σχολιασμός

Τα θέματα στις Πανελλήνιες και στα μαθήματα των Αρχαίων, Βιολογίας και Μαθηματικών, δίνουν στη δημοσιότητα τα φροντιστήρια εν τάξη.

Αναλυτικά τα θέματα:

Για τα Λατινικά ΕΔΩ.

Για τη Χημεία ΕΔΩ.

Για την Πληροφορική ΕΔΩ.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τα σημερινά θέματα της Πληροφορικής χαρακτηρίζονται ως υψηλών απαιτήσεων και παρουσίασαν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Το κύριο γνώρισμά τους ήταν ότι απομάκρυναν πλήρως τη δυνατότητα της «παπαγαλίας» ως μέσο για την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας. Αντίθετα, απαιτούσαν από τους υποψηφίους πολύ καλή αλγοριθμική αντίληψη, δομημένη μαθηματική προσέγγιση και την ικανότητα να διαχειρίζονται σύνθετα, συνδυαστικά ζητήματα. Κρίσιμα Σημεία για την Επιτυχία Ακρίβεια στη Σύνταξη: Η σωστή αποτύπωση των δομών και η αυστηρή τήρηση των συντακτικών κανόνων της ΓΛΩΣΣΑΣ αποτελούσαν προϋπόθεση για να μην υπάρξουν απώλειες μορίων. Τέλος χρειαζόταν Ικανότητα Εκσφαλμάτωσης: Για να ανταπεξέλθουν οι μαθητές, έπρεπε να είναι σε θέση να «τρέξουν» νοητά ή στο πρόχειρο τον κώδικά τους, να εντοπίσουν λογικά σφάλματα και να αυτοδιορθωθούν υπό την πίεση του χρόνου.