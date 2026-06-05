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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική και σχολιασμός

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τα θέματα στις Πανελλήνιες και στα μαθήματα των Αρχαίων, Βιολογίας και Μαθηματικών, δίνουν στη δημοσιότητα τα φροντιστήρια εν τάξη.

Αναλυτικά τα θέματα:

Για τα Λατινικά ΕΔΩ.

Για τη Χημεία ΕΔΩ.

Για την Πληροφορική ΕΔΩ.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τα σημερινά θέματα της Πληροφορικής χαρακτηρίζονται ως υψηλών απαιτήσεων και παρουσίασαν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Το κύριο γνώρισμά τους ήταν ότι απομάκρυναν πλήρως τη δυνατότητα της «παπαγαλίας» ως μέσο για την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας. Αντίθετα, απαιτούσαν από τους υποψηφίους πολύ καλή αλγοριθμική αντίληψη, δομημένη μαθηματική προσέγγιση και την ικανότητα να διαχειρίζονται σύνθετα, συνδυαστικά ζητήματα. Κρίσιμα Σημεία για την Επιτυχία Ακρίβεια στη Σύνταξη: Η σωστή αποτύπωση των δομών και η αυστηρή τήρηση των συντακτικών κανόνων της ΓΛΩΣΣΑΣ αποτελούσαν προϋπόθεση για να μην υπάρξουν απώλειες μορίων. Τέλος χρειαζόταν Ικανότητα Εκσφαλμάτωσης: Για να ανταπεξέλθουν οι μαθητές, έπρεπε να είναι σε θέση να «τρέξουν» νοητά ή στο πρόχειρο τον κώδικά τους, να εντοπίσουν λογικά σφάλματα και να αυτοδιορθωθούν υπό την πίεση του χρόνου.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τα σημερινά θέματα της Χημείας χαρακτηρίζονται ως απαιτητικά και απευθύνονταν σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το κύριο γνώρισμα της φετινής εξέτασης ήταν η μεγάλη έκταση των θεμάτων, γεγονός που καθιστούσε τη σωστή διαχείριση του χρόνου τον κρισιμότερο παράγοντα για την επιτυχία. Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν υψηλή συγκέντρωση και ταχύτητα στις πράξεις για να ολοκληρώσουν με ασφάλεια το γραπτό τους.

Αξιοσημείωτα Στοιχεία της Εξέτασης

  • Η “απουσία” της Ιοντικής: Στα αξιοσημείωτα των θεμάτων καταγράφεται η απουσία εκτενούς θέματος Ιοντικής Ισορροπίας, ενός κεφαλαίου που παραδοσιακά αποτελεί τον “πυλώνα” δυσκολίας των εξετάσεων.
  • Κυρίαρχη η Οργανική Χημεία: Το βάρος της φετινής εξέτασης μετατοπίστηκε σημαντικά στην Οργανική Χημεία. Το Θέμα Γ απαιτούσε άριστη και σε βάθος γνώση των αντιδράσεων, των μηχανισμών και της θεωρίας του συγκεκριμένου κεφαλαίου, αποτελώντας ένα ισχυρό κριτήριο για τον διαχωρισμό των υψηλών βαθμολογιών.

     

    ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 – ΛΑΤΙΝΙΚΑ

    Τα φετινά θέματα των Λατινικών σε σχέση με τα περσινά δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία ως προς την επεξεργασία των συντακτικών φαινομένων, ενώ η γραμματική κινήθηκε σε ένα προβλεπόμενο πλαίσιο. Τα κείμενα τα οποία επιλέχθηκαν ήταν το 35 και το 49 τα οποία δεν είχαν εξεταστεί τα τελευταία χρόνια σε πανελλαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα ζητούμενα της εισαγωγής απαιτούσαν καλή γνώση των συγγραφέων και των έργων τους, αποτέλεσμα μεθοδικής επανάληψης, ενώ η λεξιλογική άσκηση δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Τα γραμματικά φαινόμενα περιείχαν τύπους που απαιτούσαν την προσοχή, την συγκέντρωση των μαθητών και η σωστή επεξεργασία τους απαιτούσε από τους μαθητές γνώση του λεξιλογίου του κειμένου και συστηματική εξάσκηση ιδιαίτερα σε ρηματικούς τύπους. ’Όσον αφορά τα συντακτικά φαινόμενα αυτά περιορίστηκαν σε αναζήτηση συγκεκριμένων τύπων του κειμένου, αλλά και στη αντικατάσταση των προσδιορισμών του τόπου με ισοδύναμη επιρρηματική σχέση. Η αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης επανήλθε στα φετινά θέματα ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσε η σύμπτυξή της στην αντίστοιχη μετοχή. Το ζητούμενο που αφορούσε τον προσδιορισμό του σκοπού ήταν ένα αναμενόμενο θέμα δεδομένων των απαιτήσεων των κειμένων.

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