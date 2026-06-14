menu
28.1 C
Chania
Κυριακή, 14 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μία σημαντική πανελλήνια διάκριση απέσπασε το Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας, κατακτώντας – από κοινού με το Δημοτικό Σχολείο Ιππείου Λέσβου – το Βραβείο Πρωτοτυπίας στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Κυκλικής Οικονομίας «Γύρω γύρω όλη… η οικονομία», που διοργανώθηκε από τον φορέα incommon.

Η βράβευση ήρθε μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών στο έργο «Κυκλικές Ιστορίες: Από το Ράφι στο Όνειρο», το οποίο υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της εκπαιδευτικού Αγγλικών Αθανασίας Λαμπροπούλου.
Οι μαθητές αξιοποίησαν υλικά που προορίζονταν για απόρριψη, όπως ληγμένα όσπρια, παλιά περιοδικά, εφημερίδες και περιτυλίγματα συσκευασιών, δίνοντάς τους νέα χρήση μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες που ανέδειξαν τις αρχές της επαναχρησιμοποίησης και της κυκλικής οικονομίας.
Η συμμετοχή περιλάμβανε πέντε διαφορετικές κατασκευές και εικαστικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από τη γνώση, τη φαντασία, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, με κοινό χαρακτηριστικό τη μετατροπή καθημερινών απορριμμάτων σε δημιουργικά έργα.

Όπως επισημαίνεται από το σχολείο, η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών να συνδέσουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τη δημιουργική έκφραση και να καλλιεργήσουν στάσεις υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Η επιτυχία του Δημοτικού Σχολείου Παλαιόχωρας έρχεται να προστεθεί στις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η σχολική κοινότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και της επαναχρησιμοποίησης υλικών μέσα από τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum