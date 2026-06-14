Πανελλήνια διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας

Μία σημαντική πανελλήνια διάκριση απέσπασε το Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας, κατακτώντας – από κοινού με το Δημοτικό Σχολείο Ιππείου Λέσβου – το Βραβείο Πρωτοτυπίας στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Κυκλικής Οικονομίας «Γύρω γύρω όλη… η οικονομία», που διοργανώθηκε από τον φορέα incommon.

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Η βράβευση ήρθε μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών στο έργο «Κυκλικές Ιστορίες: Από το Ράφι στο Όνειρο», το οποίο υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της εκπαιδευτικού Αγγλικών Αθανασίας Λαμπροπούλου.

Οι μαθητές αξιοποίησαν υλικά που προορίζονταν για απόρριψη, όπως ληγμένα όσπρια, παλιά περιοδικά, εφημερίδες και περιτυλίγματα συσκευασιών, δίνοντάς τους νέα χρήση μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες που ανέδειξαν τις αρχές της επαναχρησιμοποίησης και της κυκλικής οικονομίας.

Η συμμετοχή περιλάμβανε πέντε διαφορετικές κατασκευές και εικαστικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από τη γνώση, τη φαντασία, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, με κοινό χαρακτηριστικό τη μετατροπή καθημερινών απορριμμάτων σε δημιουργικά έργα.

Όπως επισημαίνεται από το σχολείο, η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών να συνδέσουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τη δημιουργική έκφραση και να καλλιεργήσουν στάσεις υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Η επιτυχία του Δημοτικού Σχολείου Παλαιόχωρας έρχεται να προστεθεί στις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η σχολική κοινότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και της επαναχρησιμοποίησης υλικών μέσα από τη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών.