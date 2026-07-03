Πανελλαδική Απεργία στο Εμπόριο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στον χώρο του εμπορίου προχωράει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) την Κυριακή 19 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε αρκετές πόλεις.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30, Σταδίου & Αιόλου. Ο βασικός διεκδικητικός άξονας είναι «Κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας. Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο».

Η ΟΙΥΕ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως: «Την Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα, οι αποθήκες, τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα να αδειάσουν από εργαζόμενους. Να ακουστεί μαζικά και δυνατά σε κάθε πόλη κι εμπορικό δρόμο ότι δεν χαρίζουμε καμία Κυριακή στην εργοδοσία, δεν δεχόμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ωράρια – λάστιχο, χωρίς Συλλογική Σύμβαση, χωρίς αυξήσεις στους μισθούς μας που τους εξαφανίζουν οι πολεμικές ανατιμήσεις και η ακρίβεια σε τρόφιμα, νοίκι, ρεύμα, καύσιμα από το πρώτο μισό του μήνα».

Εξειδικεύοντας τα αιτήματα αναφέρει ότι διεκδικεί: «Αυξήσεις στους μισθούς, βασικός μισθός στα 1.000 ευρώ, με προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας.

Μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.

Κατάργηση του σπαστού ωραρίου.

Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στην εβδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο.

Κατοχύρωση επιδομάτων: γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας.

Κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς».