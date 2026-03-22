Πανελλαδική απεργία στα ταξί

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιούν αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι αυτοκινητιστές ταξί, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στο νομοσχέδιο δηλώνοντας την αντίθεσή τους, «σε όλα τα άρθρα που θέλουν να απαξιώσουν το ρόλο του ταξί και το δημόσιο χαρακτήρα του καθώς δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και των οικογενειών των ιδιοκτητών ταξί ανά την επικράτεια», όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί.

Η Ομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία Ταξί και τα Περιφερειακά Συμβούλια, να δώσουν το «παρών» στην αυριανή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 11 το πρωί στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών, οδός Μάρνης 17 και μετά μαζική πορεία, χωρίς αυτοκίνητα, στη Βουλή όπου και θα συζητείται το νομοσχέδιο.

«Τη Δευτέρα όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο καταδικάζουν το επάγγελμα, αναγνωρίζουν έμπρακτα πως δεν αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα μας και ο κλάδος είναι το μόνο σίγουρο πως θα τους γυρίσει την πλάτη. Τελευταία ευκαιρία η ψήφος τους, υποχρέωση όλων μας να είμαστε απ’ έξω την ημέρα της ψήφισης. Τη Δευτέρα ο κλάδος θα απεργεί από τις 05.00 το πρωί έως τις 05.00 το πρωί της Τρίτης και θα είναι η ευκαιρία μας να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά σύσσωμοι την αντίδραση μας, να φωνάξουμε για το δίκαιο μας και να το απαιτήσουμε με την παρουσία μας που θα πρέπει να είναι καθολική από όλη τη χώρα. Κανένα ταξί στο δρόμο! Λεωφορεία από παντού θα ξεκινήσουν για αυτό το σκοπό και οι συνάδελφοι από την Αθήνα θα πρέπει να είναι άπαντες παρόντες. Η δύναμη μας είναι η φωνή και η παρουσία μας, ας το αποδείξουμε όλοι τη Δευτέρα!» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), δηλώνει πως ο κλάδος των Ταξί «έστω και την ύστατη στιγμή θα αντιδράσει σύσσωμος απέναντι στις κατάπτυστες διατάξεις του “ερανιστικού νομοσχεδίου” που φέρνει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών με την στήριξη της κυβέρνησης. Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επέσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου – με υπουργικές αποφάσεις».

Τέλος, το ΣΑΤΑ δηλώνει πως ήταν είναι και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

