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Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 2026
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Πανελλαδικές: Τα θέματα σε Φυσική, Ιστορία και Οικονομία και σχολιασμός

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τα θέματα στις Πανελλήνιες και στα μαθήματα της Φυσικής, της Ιστορίας και της Οικονομίας δίνουν στη δημοσιότητα τα φροντιστήρια εν τάξη.

Δείτε τα θέματα της Φυσικής εδώ

Δείτε τα θέματα της Ιστορίας εδώ

Δείτε τα θέματα της Οικονομίας εδώ

ΦΥΣΙΚΗ
Τα φετινά θέματα της Φυσικής χαρακτηρίζονται ως σαφή, επιστημονικά ορθά και κλιμακούμενης δυσκολίας. Απευθύνονταν αποκλειστικά σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, καθώς απαιτούσαν σε βάθος κατανόηση της ύλης, σχεδιαστική ακρίβεια και ευχέρεια στους αλγεβρικούς χειρισμούς.
Δεν παρουσίασαν ακρότητες ή εξεζητημένες ασάφειες, επιτρέποντας στους μαθητές που είχαν δουλέψει μεθοδικά όλη τη χρονιά να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να ξεχωρίσουν.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Σήμερα ολοκληρώθηκαν τα βασικά μαθήματα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2026 και συγκεκριμένα για τις ανθρωπιστικές σπουδές με το μάθημα της Ιστορίας. Τα θέματα καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης, είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, δεν αιφνιδιάζουν, ούτε προκαλούν αμφιβολία για τις απαντήσεις που χρειάζονται.
Το πρώτο μέρος των θεμάτων περιλαμβάνει ορισμούς ιστορικών όρων και ερωτήσεις Σωστού-Λάθους σε γνώριμο ύφος από προηγούμενες χρονιές. Ακολουθούν δύο ερωτήσεις ανάπτυξης από το κεφάλαιο της οικονομίας του 19ου αιώνα και από το προσφυγικό του 20ου. Στο Θέμα Γ ζητήθηκε το κεφάλαιο από τα κόμματα του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα από τα «Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας». Στο Θέμα Δ οι μαθητές εξετάστηκαν στο κεφάλαιο από τον Παρευξείνιο Ελληνισμό και ειδικότερα από την «Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη». Και στα δύο θέματα τα παραθέματα ήταν ιστοριογραφικά κείμενα πλήρως κατανοητά, στα οποία βέβαια για την απάντησή τους, δεν αρκεί η στείρα αποστήθιση . Οι μαθητές χρειάζεται να κάνουν σύνθεση γνώσεων από το σχολικό εγχειρίδιο και τα παραθέματα εντοπίζοντας τα βασικά νοήματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα φετινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας χαρακτηρίζονται ως αυξημένης απαιτητικότητας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με σαφή προσανατολισμό στην ανάδειξη των πολύ καλά προετοιμασμένων υποψηφίων.
Το κύριο χαρακτηριστικό της φετινής εξέτασης ήταν ότι τα θέματα κάλυπταν μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης αναγκάζοντας τους μαθητές να έχουν μελετήσει σε βάθος κάθε κεφάλαιο. Η δυσκολία ήταν ορθά διαβαθμισμένη, επιτρέποντας στους επαρκώς διαβασμένους να γράψουν έναν καλό βαθμό, αλλά θέτοντας υψηλά τον πήχη για την κατάκτηση του απόλυτου άριστα.

 

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