Πανελλαδικές εξετάσεις: Τα εξεταστικά κέντρα στα Χανιά

Βασιλική Τωμαδάκη
Δεκαπέντε Γενικά Λύκεια και τρία ΕΠΑΛ ορίστηκαν στην Π.Ε. Χανίων ως εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026 από το Υπουργείο Παιδείας.
Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και θα συνεχιστούν στις 3 Ιουνίου με τα μαθήματα κατεύθυνσης των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική. Οι εξετάσεις για τα βασικά μαθήματα ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και τα Οικονομικά.
Στα Επαγγελματικά Λύκεια οι πανελλήνιες ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά. Τα μαθήματα ειδικοτήτων θα εξεταστούν το διάστημα από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου.

 

Αναλυτικά τα ΓΕΛ είναι τα εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΛ Δ/ΝΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΛ ΕΔΡΑ ΓΕΛ
1 1o Γενικό Λύκειο Χανίων Χανιά
2 2o Γενικό Λύκειο Χανίων Χανιά
3 3o Γενικό Λύκειο Χανίων Χανιά
4 4o Γενικό Λύκειο Χανίων Χανιά
5 Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου Χανιά
6 Γενικό Λύκειο Αλικιανού Αλικιανός
7 Γενικό Λύκειο Βάμου Βάμος
8 Γενικό Λύκειο Βουκολιών Βουκολιές
9 Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανιά
10 Γενικό Λύκειο Κισσάμου Κίσσαμος
11 Γενικό Λύκειο Κολυμβαρίου Κολυμβάρι
12 Γενικό Λύκειο Νέας Κυδωνίας Χανιά
13 Γενικό Λύκειο Παλαιόχωρας Παλαιόχωρα
14 Γενικό Λύκειο Σούδας Χανιά
15 Γενικό Λύκειο Χώρας Σφακίων ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΤΑ ΕΠΑΛ

1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ 32301
2 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ 32302
3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 323
Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

