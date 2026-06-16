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Τρίτη, 16 Ιουνίου, 2026
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Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω γραπτού μηνύματος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Από σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) θα μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (sms) για τις βαθμολογίες και τα τελικά τους αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι υποψήφιοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα https://smsresults.minedu.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αναλυτικότερα, απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One Time Password) που θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (SMS) για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Τέλος, υπενθυμίζεται η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά, καθώς όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους, ούτως ή άλλως, από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr , πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

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