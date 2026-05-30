Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Θέματα και σχολιασμός για το μάθημα των Νέων Ελληνικών

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΛ

Στις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός ως εφόδια για έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. Τα θέματα χαρακτηρίζονται διαβαθμισμένης δυσκολίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της ύλης. Οι μαθητές στη Ν. Γλώσσα, έπρεπε να εστιάσουν σε στοιχεία πειθούς, θεωρία τίτλου, γλωσσικών επιλογών και τρόπων ανάπτυξης παραγράφου, που απαιτούσαν καλή προετοιμασία κι ίσως επηρεαζόταν η διαχείριση του χρόνου. Το θέμα της έκθεσης κρίνεται περισσότερο βιωματικό με παράλληλη αξιοποίηση στοιχείων του κειμένου. Αφορμή αποτέλεσε η συνέντευξη του Ντέιβιντ Χολάντερ, σχετικά με το βιβλίο του «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο», θέμα αρκετά προσφιλές στους μαθητές. Στη λογοτεχνία δόθηκε ένα μοντέρνο ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου «Ζωγραφίζω», εστιάζοντας στα όνειρα των νέων για έναν καλύτερο κόσμο. Εκεί οι μαθητές εξετάστηκαν στη θεωρία των εγκλίσεων και των σχημάτων λόγου, θέματα αναμενόμενα για την θεωρία. Τέλος, κλήθηκαν να σχολιάσουν συγκεκριμένους στίχους του ποιήματος και να συνδέσουν το ποίημα με τις σημερινές συνθήκες.

Σχολιασμός από τα φροντιστήρια εν τάξη