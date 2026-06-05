Πανελλαδικές 2026: Οι απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Τις απαντήσεις των θεμάτων των εξετάσεων για τα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες και στα θέματα των Μαθηματικών, των Αρχαίων και της Βιολογίας δίνουν στη δημοσιότητα τα φροντιστήρια εν τάξη.

Αναλυτικά:

Για τα Λατινικά δείτε τις απαντήσεις ΕΔΩ.

Για τη Χημεία ΕΔΩ.

Για την Πληροφορική ΕΔΩ.