Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και κινητοποιήσεις και στα Χανιά

Στο σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο καλούν ενώσεις, μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για τα οξυμένα ζητήματα στον χώρο της παιδείας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα η Ένωση Γονέων Χανίων:

«Όλοι και όλες στη Γενική Συνέλευση – σύσκεψη της Ένωσης Γονέων την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο 16ο ΔΣ Χανίων στις 7μ.μ.

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων καλεί μαζικά όλους τους γονείς, τους συλλόγους γονέων και τους αντιπροσώπους σε Γενική Συνέλευση – σύσκεψη με θέμα την οργάνωση της δράσης μας για το επόμενο διάστημα.

Η μαζική κινητοποίηση γονέων την προηγούμενη Δευτέρα στα γραφεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιβεβαίωσε αυτό που αποτελεί κοινό τόπο όλων μας: ότι διανύουμε τη χειρότερη χρονιά για τα σχολεία μας και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας.

Εκατοντάδες εκπαιδευτικά κενά, ολοήμερα τμήματα που είτε είναι κλειστά είτε υπολειτουργούν, κενά σε σχολικούς νοσηλευτές, γυμναστές, στην παράλληλη στήριξη, ακόμη και τμήματα χωρίς δάσκαλο στην πρωινή ζώνη τείνουν να γίνουν κανόνας, διαμορφώνοντας μια εκρηκτική κατάσταση μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Η απάντηση που πήραμε από τους αρμόδιους είναι πως οι προσλήψεις δε γίνονται ή καθυστερούν λόγω οικονομικών προβλημάτων και όσες γίνουν σίγουρα δε θα καλύψουν το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών στα σχολεία μας. Μάλιστα η ακριβής διατύπωση ήταν: “Το ιδανικό δεν είναι εφικτό(!)”.

Όμως, δύο μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων:

Το να έχουν όλα τα τμήματα τον δάσκαλό τους,

Το να να μην κινδυνεύει η ζωή μαθητών λόγω έλλειψης σχολικού νοσηλευτή,

Το να έχει κάθε παιδί με διάγνωση τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης που έχει εγκριθεί και δικαιούται,

Το να γίνεται η γυμναστική από γυμναστές, η μουσική από μουσικούς, τα εικαστικά από εικαστικούς, κ.ο.κ.,

Το να διδάσκονται μαθήματα κατεύθυνσης,

Το να διδάσκονται οι ξένες γλώσσες,

Το να λειτουργούν τα ολοήμερα τμήματα χωρίς “κόφτες”,

Το να μη σχολάνε τα παιδιά στα Γυμνάσια και τα Λύκεια στο 4ωρο και το 5ωρο καθημερινά,

δεν είναι το “ιδανικό”. Είναι το ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ που οφείλει το κράτος να παρέχει στα παιδιά μας, όχι επειδή μας κάνει χάρη, αλλά επειδή το δικαιούμαστε και το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά από την τσέπη μας μέσα από μια αβάσταχτη φορολογία.

Δε δεχόμαστε το επιχείρημα “λεφτά δεν υπάρχουν” σε μια περίοδο που τα εκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς εξοπλισμούς κυριολεκτικά ζαλίζουν.

Οι γονείς και στα Χανιά έχουμε την πείρα και ξέρουμε πολύ καλά πως ότι έχουμε πετύχει το έχουμε καταφέρει μέσα από τον αποφασισμένο αγώνα μας με κριτήριο τις ανάγκες των παιδιών μας.

Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε!

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 10π.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς κατεβαίνουμε στον δρόμο μαζί με τα παιδιά μας και τους δασκάλους τους!

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. συμμετέχουμε μαζικά στη ΓΣ-σύσκεψη της Ένωσης Γονέων στο 16ο ΔΣ Χανίων και οργανώνουμε τη συνέχεια του αγώνα μας».

Σε απόφαση που κοινοποίησε ο ΦΣ Εστίων Πολυτεχνείου Κρήτης αναφέρει:

«Πτυχία με αξία – δωρεάν σπουδές

Όχι υποβάθμιση και διαγραφές

Πανελλαδικά Συλλαλητήρια την Πέμπτη 6 Νοέμβρη

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα και οι φοιτητές εκπέμπουμε “SOS” για τις σπουδές, τα πτυχία μας και την εργασιακή μας προοπτική, την κατάσταση στα πανεπιστήμια!

Για αυτό βγήκαμε στο δρόμο στην Πανελλαδική απεργία απεργία στις 14/10 στέλνοντας μήνυμα ότι οι φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους απρρίπτουμε την πολιτική της κυβέρνησης για τις 13ωρες δουλειάς και την εμπορευτοποίηση και υποβάθμιση των σπουδών μας!

Τώρα συνεχίζουμε πιο μαζικά-συντονισμένα- αγωνιστικά! Οι φοιτητικοί σύλλογοι της χώρας βγαίνουμε στο δρόμο:

➢ Γιατί οι σχολές μας στενάζουν από τις συνέπειες της μεγάλης υποχρηματοδότησης και λειτουργούν σε οριακή κατάσταση, ενώ η διαλυμένη φοιτητική μέριμνα έχει οδηγήσει χιλιάδες φοιτητές-τριες σε οικονομικό αδιέξοδο με το τεράστιο κόστος σπουδών στο έδαφος της μεγάλης ακρίβειας! Μεγάλες ελλείψεις καθηγητών, υποβαθμισμένες υποδομές, προβλήματα με τη σίτιση και τις μεταφορές. Με τον αγώνα μας για άλλη μία χρονιά καταφέραμε να επανέλθει η μηνιαία κάρτα μεταφορών στα 19€ και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την περαιτέρω μείωση της, πλάι με τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ για τους οποίους ακόμα δεν υπάρχει φοιτητική κάρτα.!! Δεν δεχόμαστε οι ανάγκες μας να καλύπτονται με το σταγονόμετρο! Αποκαλυπτικό είναι όμως παράλληλα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει στην πολιτική των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την περικοπή κοινωνικών δαπανών για την παιδεία ώστε να δοθούν στους πολεμικούς εξοπλισμούς και τις επιχειρηματικές μπίζνες! Την ίδια στιγμή ακόμα μέχρι και σήμερα δεκάδες θέσεις στις εστίες μένουν κενές (όταν αυτές δεν καλύπτουν ούτε το 6% των φοιτητών) λόγο των απαράδεκτων κριτηρίων που έχει θέσει η πρυτανεία, αφού μπαίνει στην λογική κόστους-οφέλους και διαχείρισης μιας κατάστασης υποβάθμισης, κόντρα στα αιτήματα των φοιτητών που διεκδικούν ενισχυμένη πολιτική μέριμνας και όχι οι εστίες να είναι πεδίο ακαδημαϊκού ανταγωνισμού και διαγωνισμού φτώχιας.

➢ Γιατί διεκδικούμε πτυχία με αξία ενάντια στην πολιτική υποβάθμισης της αξίας των πτυχίων μας με το μεγάλο παζάρι πτυχίων από τα ιδιωτικά «Πανεπιστήμια» supermarket, και τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την απόσπαση των πτυχίων από την άσκηση του επαγγέλματος με στόχο την διαμόρφωση ενός «φθηνού» και «ευέλικτου» εργατικού δυναμικού με συμπιεσμένα τα δικαιώματά σύμφωνα με τις ορέξεις των εργοδοτών!

➢ Γιατί δεν θα επιτρέψουμε να διαγραφούν οι κόποι και οι θυσίες εμάς και των οικογενειών μας με τον άδικο και ταξικό νόμο των διαγραφών που απειλεί χιλιάδες ενεργούς φοιτητές-τριες που προσπαθούν να πάρουν το πτυχίο τους και «σκοντάφτουν» στα εμπόδια που θέτει αυτή η πολιτική! Η κυβέρνηση ας αφήσει τα παραμύθια αποπροσανατολισμού, οι φοιτητές δεν είμαστε αιώνιοι αλλά αβοήθητοι και για αυτό απαιτούμε μέτρα στήριξης στις σπουδές μας αφού σχεδόν 1 στους 2 να εργάζεται για να ανταπεξέλθει στις σπουδές του χωρίς καμία πρόβλεψη στήριξης.

➢ Γιατί δεν δεχόμαστε η έρευνα, οι υποδομές και η επιστήμη μας να αξιοποιείται για τους πολεμικούς σκοπούς όπως συμβαίνει με τα προγράμματα συνεργασίας διαφόρων ελληνικών ΑΕΙ από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη με το ΝΑΤΟ και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

➢ Γιατί οι νέοι και οι νέες δεν ξεχνάμε και δεν συγχωρούμε, συνεχίζοντας να είμαστε στο δρόμο του αγώνα για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, να ανατραπεί η πολιτική που θυσιάζει ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη των ομίλων

Τώρα είναι ώρα αγώνα ! Ή τα κέρδη τους ή οι σπουδές μας!

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι η καταστολή δεν θα περάσει! Ξέρουμε ότι θέλει να καλλιεργήσει κλίμα τρομοκρατίας απέναντι στους δίκαιους αγώνες των εργαζόμενων και της νεολαίας. Η ένταση του αυταρχισμού πραγματοποιείται στο έδαφος της ολομέτωπη επίθεσης στα δικαιώματά μας, την πολεμική εμπλοκή και τη συγκάλυψη των εγκλημάτων αυτού του συστήματος του κέρδους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντείνεται η συζήτηση για πειθαρχικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και αυτό το σκοπό έρχονται να εξυπηρετήσουν τα πειθαρχικά συμβούλια!

Μόνο με το συλλογικά οργανωμένο αγώνα μπορούμε να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες για ένα σύγχρονο αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο, ανοιχτό στη συλλογική συζήτηση και διακίνηση των ιδεών, για πτυχία με αξία και σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα.

Για αυτούς τους λόγους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι που συνυπογράφουμε το κοινό αυτό ψήφισμα παίρνουμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε σειρά αγωνιστικών κινητοποιήσεων κλιμακώνοντας με συλλαλητήρια την Πέμπτη 6 Νοέμβρη σε όλες τις πόλεις της χώρας μαζί με τους μαθητές!

Διεκδικούμε

• Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των πανεπιστημίων σε καθηγητές, προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό.

• Πτυχία με αξία μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος.

• Όχι στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια! Να καταργηθεί ο νόμος Πιερρακάκη που έχει απορρίψει η

πανεπιστημιακή κοινότητα.

• Μέτρα στήριξης όλων των φοιτητών και ιδιαίτερα όσων εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές

τους. Να μην διαγραφεί κανείς φοιτητής που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του!

• Κατάργηση του κατάπτυστου νόμου των διαγραφών και όλων των προηγούμενων

αντιεκπαιδευτικών νόμων.

• Κατασκευή νέων σύγχρονων εστιών στην ευθύνη του κράτους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια για όλους.

• Ποιοτικές υπηρεσίες και μόνιμο προσωπικό για τις εστίες, χωρίς εγγυήσεις και χαράτσια και χωρίς

την κερδοσκοπική δράση των εργολάβων στην λειτουργία τους.

• Δωρεάν ποιοτική σίτιση για όλους τους φοιτητές

• Δωρεάν μετακίνηση και internet για όλους. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος,

ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου

Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

• Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Να καταργηθούν οι

απαράδεκτοι «κόφτες».

• Ούτε σκέψη για μέτρα καταστολής, κάμερες και τουρνικέ που δεν έχουν καμία σχέση με την

ασφάλεια στις σχολές. Είμαστε φοιτητές και όχι εγκληματίες! Πανεπιστήμια ανοιχτά, της μάθησης,

της συζήτησης και της ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας και όχι καταστολής και αυταρχισμού.

• Λεφτά για την παιδεία όχι για τους πολέμους. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό

πόλεμο και τους σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

• Καμία συνεργασία ελληνικών Πανεπιστημίων με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και το ΝΑΤΟ.

Επιστήμη και έρευνα στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και όχι των ιμπεριαλιστικών πολέμων

Όλοι την Πέμπτη 6 Νοέμβρη στις 10:00πμ στην Πλ. Δημοτικής Αγοράς, μαζί με τους μαθητές και τα σωματεία των εκπαιδευτικών!».