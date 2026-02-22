menu
Πολιτισμός

Παναυστραλιανός μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Η Ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 90 Χρόνων από τον Θάνατο του Ελευθέριου Βενιζέλου, και τα 162 Χρόνια από την γέννηση του, το Παράρτημα Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών « Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος » προγραμματίζει μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που αποβλέπουν στη διατήρηση και προβολή της ιστορικής μνήμης του Εθνάρχη, και στην ανάληψη έργων και δράσεων που έχουν ως στόχο το ιστορικό έργο, τη συμβολή και τα επιτεύγματά του.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μία από τις προγραμματισμένες δράσεις του Παραρτήματος είναι και ο Παναυστραλιανός Μαθητικός Διαγωνισμός ‘Νικόλαος Παπαδάκης-Παπαδής’ με τίτλο «Η Ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου» με βάση , τη ζωή του, και την πολιτική και εθνική του δράση με τη συμμετοχή των μαθητών και σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο διαγωνισμός φέρει το όνομα του αείμνηστου Νικόλαου Παπαδάκη-Παπαδή, ο οποίος έφυγε για το αιώνιο ταξίδι μόλις πρόσφατα.
Ο κ Παπαδάκης υπηρέτησε το Κεντρικό Ίδρυμα στα Χανιά για 25 ολόκληρα Χρόνια από την θέση του Γενικού Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τιμήσει την μνήμη του, δίδοντας το όνομα του, στο Παναυστραλιανό Μαθητικό Διαγωνισμό, αφού ο ίδιος, τόσο πολύ του άρεσε αυτή η πρωτοβουλία του παραρτήματος.
Η περίοδος της συγκεκριμένης δράσης έχει αρχίσει από τις 23 Αυγούστου 2025 και θα ολοκληρωθεί στις 18 Μαρτίου 2026 για να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές των Σχολείων να συμμετέχουν και να καταθέσουν τις εργασίες τους αφού και οι δύο ημερομηνίες συμβαδίζουν με την γέννηση και τον Θάνατο του Ελευθέριου Βενιζέλου συμβάλλοντας στην ιστορική μνήμη.
Προκειμένου για την καλύτερη επεξεργασία του θέματος, τα σχολεία μπορούν να δανειστούν τη Μούσειο – βαλίτσα, από το Παράρτημα, που έχει σταλεί από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών « Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», που εδρεύει στα Χανιά.
Επίσης, έχει ετοιμαστεί ειδικός φάκελος πληροφοριών για τον Εθνάρχη, με αντίγραφα άρθρων και αναφορών, ο οποίος θα προσφερθεί σε όλα τα σχολεία τα οποία θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, ως πηγή αναφοράς των μαθητών του σχολείου.

Οι μαθητές θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο θέμα που θα ήθελαν να διαπραγματευθούν για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Είτε ένα ποίημα ή ένα διήγημα, ένα ζωγραφικό πίνακα, ένα γλυπτό, ένα θεατρικό σκετς, μια ερευνητική
έκθεση, ένα ντοκιμαντέρ, μια συνέντευξη, κεραμικό έργο, ηλεκτρονική παρουσίαση, ένα σπάνιο ντοκουμέντο και άλλα.

Για την τιμητική αυτήν επέτειο προγραμματίζονται σειρά εκδηλώσεων σε διάφορες Πολιτείες της Αυστραλίας, οι οποίες περιλαμβάνουν: επιμνημόσυνες δεήσεις στους Αρχιεπισκοπικούς Ναούς, επίσημες ομιλίες, τα αποκαλυπτήρια του Αγάλματος του στην Μελβούρνη, μια έκθεση με τίτλο « Σημαντικές προσωπικότητες που επηρέασαν την ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολίας », η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο « Venizelos in Oriental Hellenic Diaspora » καθώς και ο Παναυστραλιανός Μαθητικός Διαγωνισμός με στόχο την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η προβολή του επίσημου ντοκιμαντέρ του Ιδρύματος για τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τίτλο « Βενιζέλος, αγώνας για τη Μικρά Ασία », καθώς και ενός δεύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ, με τίτλο « Κρήτη – Πορεία προς την Ένωση 1821-1913 » αφιερωμένου στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, γεγονός στο οποίο ο ίδιος πρωτοστάτησε καθοριστικά»

