Παναυστραλιανός μαθητικός διαγωνισμός για το έργο του Ελ. Βενιζέλου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που αποβλέπουν στη διατήρηση και προβολή της ιστορικής μνήμης του Ελευθερίου Βενιζέλου, προγραμματίζει στο πλαίσιο της επετείου των 90 χρόνων από τον θάνατο του και των 162 χρόνων από την γέννηση του, το Παράρτημα Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών « Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Μία από τις προγραμματισμένες δράσεις είναι ο Παναυστραλιανός Μαθητικός Διαγωνισμός “Νικόλαος Παπαδάκης-Παπαδής” με τίτλο «Η Ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου» με βάση, τη ζωή του, και την πολιτική και εθνική του δράση με τη συμμετοχή των μαθητών και σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οπως αναφέρει το παράρτημα Ωκεανίας, ο Ν. Παπαδάκης υπηρέτησε το Κεντρικό Ίδρυμα στα Χανιά για 25 ολόκληρα Χρόνια από την θέση του Γενικού Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τιμήσει την μνήμη του, δίδοντας το όνομα του, στο Παναυστραλιανό Μαθητικό Διαγωνισμό, αφού στον ίδιο τόσο πολύ άρεσε αυτή η πρωτοβουλία του παραρτήματος.

Η περίοδος της συγκεκριμένης δράσης έχει αρχίσει από τις 23 Αυγούστου 2025 και θα ολοκληρωθεί στις 18 Μαρτίου 2026 αφού και οι δύο ημερομηνίες συμβαδίζουν με την γέννηση και τον Θάνατο του Ελευθέριου Βενιζέλου συμβάλλοντας στην ιστορική μνήμη.

