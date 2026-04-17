Παναθηναϊκός: Πένθος για το χαμό του Γιώργου Γονιού – Υπήρξε δίδυμο με τον Χανιώτη Νίκο Καντεράκη στη Βουλιαγμένη

Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού το πρωί χθες, όταν κι έγινε γνωστό πως ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, Γιώργος Γονιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών.

Εκείνος συνέδεσε το όνομά του με την ομάδα όσο λίγοι, φόρεσε τη φανέλα της αμέτρητες φορές, κέρδισε τίτλους με κείνη, μετείχε στην ξακουστή πορεία του Γουέμπλεϊ ενώ σήκωσε ως αρχηγός και το τρόπαιο που Βαλκανικού Κυπέλλου.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που οι «πράσινοι» διεκδίκησαν μαζί με τον Ολυμπιακό τον καιρό που προσπάθησαν να τον πάρουν και ο οποίος δέχθηκε να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του πηγαίνοντας από την επίθεση στην άμυνα, σημείο κλειδί για την καριέρα του.

Ο Γιώργος Γονιός γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 1946 στα Άνω Ιλίσια. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Άγιο Ιερόθεο, που βρίσκεται στο Περιστέρι και οι επιδόσεις του εκεί κίνησαν το ενδιαφέρον των δύο «αιωνίων».

Το καλοκαίρι του 1968 έγινε «μάχη» για την υπογραφή του με τον Παναθηναϊκό να είναι τελικά εκείνος που υπερτέρησε στη μάχη με τον Ολυμπιακό και να τον εντάσσει στο δυναμικό του.

Ολοκλήρωσε τότε την μεταγραφή ενός φέρελπι νεαρού, που έμελλε να συνδέσει βαθύτατα το όνομά του με τους «πρασίνους», αφού πήγε εκεί στα 22 κι έφυγε στα 33 (1968-1979).

Ήταν μέλος της ομάδας που έκανε την τρομερή πορεία μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ το 1971, αν και δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Στα έντεκα χρόνια που παρέμεινε στην ομάδα κατέγραψε συνολικά 310 συμμετοχές, σκοράροντας και 31 γκολ. Στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 253 αγώνες με 26 τέρματα, ενώ στην Ευρώπη μέτρησε 21 συμμετοχές και 4 γκολ.

Όσον αφορά τους τίτλους, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα (1969, 1970, 1972, 1977), τα δύο εξ’ αυτών με νταμπλ (1969, 1977). Διετέλεσε αρχηγός του Παναθηναϊκού και σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο τον Μάρτιο του 1978.

Μετά το τέλος της παρουσίας στο «τριφύλλι» εκείνος πήγε στο ΑΟ Βουλιαγμένης, όπου έπαιξε μέχρι και τα 42 του χρόνια (1988), κατακτώντας μάλιστα κι ένα πρωτάθλημα ΕΠΣ Αθηνών (1985), αλλά κι ένα Κύπελλο (1988).

ΔΙΔΥΜΟ ΣΕΝΤΕΡ ΜΠΑΚ

ΜΕ ΤΟΝ Ν. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

Αυτό που ίσως δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι στα τελειώματα της καριέρας του ο Γιώργος Γονιός αποτελούσε δίδυμο στα σέντερ μπακ με ένα ταλαντούχο παίκτη από τον Αποκόρωνα και σημερινό προπονητή. Συγκεκριμένα τον Νίκο Καντεράκη που από την Κορωνίδα βρέθηκε να δοκιμάζεται στην ΑΕΚ και τελικά κατέληξε στους Ερασιτέχνες του Παναθηναϊκού για να παραχωρηθεί στη συνέχεια στην Βουλιαγμένη. Μία ομάδα που λειτουργούσε την δεκαετία του ‘80 ως φυτώριο των “πρασίνων” και εκεί ο Νίκος είχε την τύχη όχι μόνο να τον έχει συμπαίκτη για μία 4ετία αλλά να αποτελούν σε κάποιες σεζόν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας που γεύθηκε τη κατάκτηση ενός πρωταθλήματος (1985) και ενός κυπέλλου το 1988 κάτι που θυμάται έντονα ο Καντεράκης καθώς ο τελικός έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας! Τελικό αποτέλεσμα 4-2 υπέρ της Βουλιαγμένης που εμφανίστηκε με πράσινη εμφάνιση (συνήθως είχε γαλάζια άσπρη) καθώς ο αντίπαλος τους είχε και αυτός μπλε. Μία σπουδαία φουρνιά παικτών αφού όπως θυμάται ο Καντεράκης είχαν την ίδια περίοδο συμπαίκτες τον μετέπειτα διεθνή Κώστα Φραντζέσκο, τον Γιώργο Φαμέλη, τον Νίκο Κωτσοβό, τον Μιχάλη Μπλέτσα κ.α. που έπαιξαν Α’ Εθνική. Ενώ βρέθηκαν και στον δρόμο του ΑΟΧ και του Πλατανιά στη Δ’ Εθνική το 1985-86.

Οπως σημειώνει συντετριμμένος από την απώλεια του μεγάλου παίκτη στάθηκε τυχερός που βρέθηκε δίπλα του:

«Ήμουνα πράγματι τυχερός που – σαν παιδί από την επαρχία- έπαιξα δίπλα του για μερικά χρόνια και έμαθα πολλά από αυτόν.

Μέχρι εκείνη την στιγμή που τον συνάντησα από κοντά και τελικά συνέθεσα ένα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο μαζί του ,τον είχα δει μόνο σε κάτι κλήρους-χαρτάκια με ποδοσφαιριστές της Α Εθνικής, που συνήθισα να αγοράζω σε ένα χωριό της επαρχίας Αποκορώνου στα Χανιά Κρήτης .

Πραγματικά τυχερός και δεν θα ξεχάσω ο,τι σε μια πολλή μικρή ηλικία εγώ και αυτός σε μια πολλή μεγαλύτερη σηκώσαμε κύπελλο Αθηνών μέσα στην Λεωφόρο.

Καλό ταξίδι Γιώργο Γονιέ !».