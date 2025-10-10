menu
Παναθηναϊκός: Μπουλντόζες στο οικόπεδο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η επίσημη εκκίνηση της δεύτερης φάσης του πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» με τις εργασίες ανέγερσης (και) των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10).

Αφού ολοκληρώθηκαν πλέον όλες οι διαβουλεύσεις για τις τελικές μελέτες (με πάνω από 100 αλλαγές απ’ την πλευρά του Α.Ο.) και «κλείδωσε» το θέμα της χρηματοδότησης του έργου απ’ την ΑΕΠ Ελαιώνα (η οποία πρέπει να καταβάλλει το κόστος βάσει Προεδρικού Διατάγματος) στα 30 με 35 εκατ. ευρώ, μπήκαν στο οικόπεδο του Ερασιτέχνη οι πρώτες μπουλντόζες.

Με την έκδοση της άδειας εκσκαφών το πρώτο κομμάτι των εργασιών θα αφορά τη βελτίωση του εδάφους. Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει και το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει ολοκληρώσει εδώ και καιρό τις χωματουργικές εργασίες, όμως κρίθηκε απ’ τον μηχανικό πως πρέπει να υπάρξει έξτρα ενίσχυση του εδάφους, όπως έγινε και στην ποδοσφαιρική αρένα.

Στην περιοχή του Βοτανικού έδωσαν το «παρών» το πρωί της Παρασκευής (10/10) οι εμπλεκόμενοι φορείς στο πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης». Συγκεκριμένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Παναγιωτίδης, ο Contract Manager της ΤΕΡΝΑ Νίκος Φωτιάδης, ο αρχιτέκτονας της ποδοσφαιρικής αρένας Νίκος Σιαπκαράς και ο εκπρόσωπος της ΑΕΠ Ελαιώνα Ιωάννης Γκάνος.

Πήγαν στο οικόπεδο που θα ανεγερθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού με ειδικό όχημα και είδαν το χώρο όπου ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες, ενώ έκαναν μία αξιολόγηση της μεγάλης προόδου που υπάρχει στην ανέγερση του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Στο εργοτάξιο της ποδοσφαιρικής αρένας του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τα πάντα προχωρούν πλέον με πολύ σταθερό ρυθμό. Ο δε Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα social media (μετά την πρωινή επίσκεψη) επισήμανε την πρόοδο των εργασιών και στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά και στις εγκαταστάσεις του Α.Ο. κι όσα προχωρούν πλέον στο πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό! Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα. Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες “τρέχουν” με πυρετώδεις ρυθμούς. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη. Προχωράμε».

